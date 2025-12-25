Mở quán cà phê, tổ chức đánh bạc rồi... vào tù

Ngày 25-12, TAND TPHCM công bố bản án phúc thẩm đối với Phan Thanh C. (tên gọi khác C. "mập"; SN 1979), tuyên không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giữ nguyên mức án 4 năm 6 tháng tù về hai tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Đá gà trên màn hình lớn

Theo hồ sơ vụ án, Phan Thanh C. là chủ một quán cà phê trên địa bàn quận Bình Tân (cũ), TPHCM.

Ảnh minh hoạ

Chiều 17-9-2022, lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang C. đang tổ chức cho nhiều người xem các trận đá gà được phát trực tiếp trên mạng, đồng thời tham gia cá cược thắng thua bằng tiền mặt. Tại thời điểm này, nhiều người có mặt trong quán đang trực tiếp đặt cược với C.

Trực tiếp làm "cái"

Theo điều tra, để phục vụ hoạt động đánh bạc, bị cáo đã lắp đặt tivi màn hình lớn, kết nối Internet, bộ phát wifi và thiết bị giải mã truyền hình. Các trận đá gà được phát trực tiếp từ trang web SHBET.COM. C. trực tiếp đứng ra làm "cái", nhận cược, ghi chép số tiền và thanh toán thắng. thua bằng tiền mặt, với tỷ lệ thắng được hưởng 90% tiền cược, thua phải trả đủ 100%.

Trong cùng buổi chiều, C. đã tổ chức 4 độ đá gà với sự tham gia của nhiều người, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc được xác định hơn 48 triệu đồng. Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan cùng số tiền dùng để cá cược.

Xét xử sơ thẩm vào tháng 7-2025, toà án tuyên phạt Phan C. tổng cộng 4 năm 6 tháng tù. Tại phiên phúc thẩm, do bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới, HĐXX quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.