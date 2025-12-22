Bắt quả tang 7 “quý bà” và 4 người đàn ông đánh bạc tại căn chòi giữa vườn chanh

Ngày 22-12, Công an xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng bị bắt quả tang khi đánh bạc.

Hiện trường vụ bắt quả tang 11 người đang lắc tài xỉu. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Trước đó, vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 17-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Công an xã Song Phú kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang tại căn chòi giữa vườn chanh trên phần đất của ông N.V.V (SN 1961; ngụ ấp Phú Long, xã Song Phú) có 11 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu với mục đích được, thua bằng tiền.

Trong 11 đối tượng bị bắt quả tang có 7 "quý bà" và 4 người đàn ông. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu và 1,3 triệu đồng trên chiếu bạc, thu giữ 18.764.000 đồng trên người các đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.