Khởi tố 2 đối tượng cướp giật điện thoại của người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh

Ngày 28-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi; ngụ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993; ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng cướp giật điện thoại của người phụ nữ bại liệt

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9, bà N.T.T.T. (46 tuổi) ngồi xem điện thoại tại sạp bán thịt heo và rau củ quả trước cửa nhà thuộc khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Lúc này, 1 người đàn ông điều khiển xe máy chở 1 phụ nữ đến nơi bà T. đang ngồi.

Người phụ nữ giả vờ hỏi mua bịch ổi trên sạp thịt rồi giật lấy chiếc điện thoại di động trị giá 2,5 triệu đồng của bà T. Cả 2 đối tượng sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Đến khoảng 9 giờ ngày 22-9, gia đình phát hiện bà T. đã chết trong phòng ngủ. Sau khi lo hậu sự cho bà T., gia đình mới đến Công an phường Long An để trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long An phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành truy xét nhanh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất dữ liệu camera giám sát của tỉnh.

Qua đó, đã xác định và bắt giữ Đạt và Trúc. Qua làm việc, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản nói trên.

Theo gia đình, bà T. bị tật nguyền và bệnh lao phổi. Lúc 8 tuổi, bà T. bị bệnh sốt bại liệt cả 2 tay, 2 chân nên đi lại rất khó khăn. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bà T. bị bệnh viêm phổi nặng, thường xuyên đi bệnh viện để điều trị.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại của người bị bại liệt

Sau khi bị cướp giật điện thoại, bà T. buồn rầu, suốt 2 ngày không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng bà T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9 chứ không phải treo cổ tự tử như tin đồn trên mạng xã hội đăng tải.