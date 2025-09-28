HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng cướp giật điện thoại của người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) – Theo gia đình, nạn nhân bị cướp giật điện thoại ở Tây Ninh đã qua đời do bệnh tật và kiệt sức chứ không phải treo cổ tự tử

Ngày 28-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi; ngụ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993; ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng cướp giật điện thọai của người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Hai đối tượng cướp giật điện thoại của người phụ nữ bại liệt

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9, bà N.T.T.T. (46 tuổi) ngồi xem điện thoại tại sạp bán thịt heo và rau củ quả trước cửa nhà thuộc khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Lúc này, 1 người đàn ông điều khiển xe máy chở 1 phụ nữ đến nơi bà T. đang ngồi.

Người phụ nữ giả vờ hỏi mua bịch ổi trên sạp thịt rồi giật lấy chiếc điện thoại di động trị giá 2,5 triệu đồng của bà T. Cả 2 đối tượng sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Đến khoảng 9 giờ ngày 22-9, gia đình phát hiện bà T. đã chết trong phòng ngủ. Sau khi lo hậu sự cho bà T., gia đình mới đến Công an phường Long An để trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long An phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành truy xét nhanh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất dữ liệu camera giám sát của tỉnh.

Qua đó, đã xác định và bắt giữ Đạt và Trúc. Qua làm việc, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản nói trên.

Theo gia đình, bà T. bị tật nguyền và bệnh lao phổi. Lúc 8 tuổi, bà T. bị bệnh sốt bại liệt cả 2 tay, 2 chân nên đi lại rất khó khăn. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bà T. bị bệnh viêm phổi nặng, thường xuyên đi bệnh viện để điều trị.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại của người bị bại liệt

Sau khi bị cướp giật điện thoại, bà T. buồn rầu, suốt 2 ngày không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng bà T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9 chứ không phải treo cổ tự tử như tin đồn trên mạng xã hội đăng tải.

Tin liên quan

Thông tin mới vụ phát hiện 10 vỏ lon bia gần thi thể đôi nam nữ ở Tây Ninh

Thông tin mới vụ phát hiện 10 vỏ lon bia gần thi thể đôi nam nữ ở Tây Ninh

(NLĐO)- Qua khám nghiệm 2 tử thi phát hiện tại Tây Ninh, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Bắt giữ nghi phạm thứ 2 vụ cướp giật điện thoại người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh

(NLĐO) - Khi Nguyễn Tiến Đạt đón xe khách đi từ Đồng Tháp trở về phường Long An, tỉnh Tây Ninh thì ngay lập tức bị các trinh sát bắt giữ

Nghi phạm cướp giật điện thoại người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh khai gì?

(NLĐO) - Lực lượng công an ở tỉnh Tây Ninh đang truy bắt nam nghi phạm tham gia cướp giật điện thoại của người bại liệt

tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can phòng cảnh sát hình sự cướp giật tài sản quyết định khởi tố bị can tỉnh an giang
