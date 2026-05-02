Pháp luật

Khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để hoãn chấp hành án phạt tù

Như Quỳnh

(NLĐO - Làm giả bệnh án lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc để hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù, 32 bị can bị khởi tố.

Ngày 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án. Trong đó, có 6 bị can về tội "giả mạo trong công tác" và 26 bị can về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố các đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đấu tranh triệt phá đường dây "giả mạo trong công tác" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến tháng 9-2025, lợi dụng quy định của pháp luật về việc cho phép người bị kết án phạt tù được tạm hoãn chấp hành án khi mắc bệnh nặng, hiểm nghèo, một số đối tượng bị kết án phạt tù thông qua các đối tượng trung gian, trong đó có cả cán bộ cơ quan nhà nước để móc nối với Hoàng Văn Huấn (SN 1967), Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, nhằm làm giả bệnh án lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc để hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. 

Mỗi hồ sơ bệnh án làm giả, các đối tượng phải chi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Để thực hiện hành vi, Huấn đã chỉ đạo Lã Đức Mạnh (SN 1995) là điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Hà Nội, liên hệ, tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu làm bệnh án giả.

Mặc dù một số đối tượng không bị bệnh và không điều trị tại Bệnh viện nhưng Huấn vẫn chỉ đạo kỹ thuật viên làm giả kết quả xét nghiệm, đồng thời chỉ đạo Đặng Việt Phong (SN 1994), bác sĩ Khoa cấp cứu, và Mạnh lập khống hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc của điều dưỡng trong hồ sơ điều trị cho các đối tượng. Sau đó, Huấn cấp cho các đối tượng các tài liệu như: Bản kết luận bệnh tật hoặc bệnh án (bản photo sao y) để làm thủ tục xin hoãn chấp hành án tại tòa án hoặc cơ quan thi hành án (nhằm được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù trong thời gian từ 6 - 12 tháng). Khi hết thời hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục hoãn chấp hành án, các đối tượng tiếp tục làm lại hồ sơ giả với thủ đoạn tương tự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan. Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án chủ động đến trình báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

(NLĐO) - Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng thông qua thủ đoạn tinh vi.

“Nhắm mắt” nghiệm thu PCCC, làm giả hồ sơ xây dựng ở quận Phú Nhuận cũ: 11 người lãnh án

(NLĐO) - Các bị cáo có xuất thân từ nhiều lĩnh vực, bao gồm bác sĩ, công an, công chức ngành xây dựng và kiến trúc sư.

Nhóm đối tượng làm giả tài liệu cơ quan, nhà nước để chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) - Làm giả tài liệu cơ quan, nhà nước để chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng bị bắt giữ.

