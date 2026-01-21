HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

“Nhắm mắt” nghiệm thu PCCC, làm giả hồ sơ xây dựng ở quận Phú Nhuận cũ: 11 người lãnh án

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO) - Các bị cáo có xuất thân từ nhiều lĩnh vực, bao gồm bác sĩ, công an, công chức ngành xây dựng và kiến trúc sư.

Chiều 21-1, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 11 bị cáo liên quan đến các sai phạm trong việc cấp phép xây dựng và nghiệm thu PCCC tại hai dự án trên địa bàn quận Phú Nhuận (cũ), TPHCM.

Cán bộ tiếp tay

Theo hồ sơ vụ án, tại dự án tòa nhà văn phòng Nam Kim Tower (số 135 Phan Đăng Lưu), do gặp khó khăn trong việc thẩm duyệt thiết kế PCCC, Lê Khánh Cương (Phó giám đốc Công ty Hưng Quốc) cùng Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Quốc Sơn (cùng là lao động tự do) đã cấu kết để làm giả giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC. 

Các bị cáo đã đặt làm giả tài liệu này với giá 50 triệu đồng để bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng TPHCM.

“Nhắm mắt” nghiệm thu PCCC, làm giả hồ sơ xây dựng ở quận Phú Nhuận cũ: 11 người lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Cáo trạng xác định nhiều cán bộ đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để bao che cho các sai phạm tại công trình 135 Phan Đăng Lưu.

Cụ thể, Lý Kông Thái, Nguyễn Danh Công (cùng là cán bộ Phòng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM) và Phó trưởng Công an quận Phú Nhuận (cũ) Huỳnh Văn Tâm (phụ trách PCCC) đã ký biên bản nghiệm thu đạt khi công trình có nhiều hạng mục thiếu sót, không đảm bảo an toàn PCCC so với bản vẽ, tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện các thủ tục nghiệm thu trái luật.

Bị cáo Đỗ Duy Minh Trung (thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng TPHCM) đã nhận 100 triệu đồng và 2.000 USD từ Lê Khánh Cương để "lờ đi" việc công trình thi công không thông báo khởi công và gây ra sự cố lún nứt đường Phùng Văn Cung. Trung còn hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đối phó để không bị đình chỉ thi công.

Tại một dự án khác ở số 411 Huỳnh Văn Bánh, bị cáo Đặng Quốc Dũng (bác sĩ, giám đốc Công ty Đông Nam) đã thông qua Nguyễn Trung Cang (kiến trúc sư) để đưa hối lộ cho các cán bộ Sở Xây dựng là Trần Quốc Thắng và Đinh Hoàng Thiệp.

Mục đích của việc đưa hối lộ là để các cán bộ này bỏ qua sai phạm và chỉnh sửa bản vẽ thiết kế trái phép. Cụ thể, các bị cáo đã tự ý thêm cụm từ "để xe" vào bản vẽ tầng 1 và thêm 10 cây lam trang trí tại tầng 9 nhằm tăng diện tích và thay đổi công năng công trình so với giấy phép ban đầu. Trần Quốc Thắng đã nhận 50 triệu đồng, Đinh Hoàng Thiệp nhận 10 triệu đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục này.

Lãnh án

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất trật tự quản lý đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ nguy hiểm cho cộng đồng. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt các mức án cụ thể.

Đối với tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", HĐXX tuyên phạt Lê Khánh Cương, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Quốc Sơn cùng 3 năm 6 tháng tù.

Đối với tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", HĐXX tuyên phạt Lý Kông Thái, Nguyễn Danh Công, Huỳnh Văn Tâm cùng 2 năm tù. Cùng tội danh, Đỗ Duy Minh Trung lãnh 2 năm 6 tháng tù.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt Trần Quốc Thắng 10 năm 6 tháng tù (trong đó 9 năm về tội "Nhận hối lộ" và 1 năm 6 tháng về tội "Sửa chữa và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"); Đinh Hoàng Thiệp 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Trung Cang 5 năm tù (trong đó 3 năm 6 tháng về tội "Đưa hối lộ" và 1 năm 6 tháng về tội "Sửa chữa và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"); Đặng Quốc Dũng 3 năm tù cho hưởng án treo về tội "Đưa hối lộ".

