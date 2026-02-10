Khởi tố 5 người đàn ông gom hơn 1 tấn heo mắc bệnh dịch tả bán kiếm lời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố 5 người đàn ông gom hơn 1 tấn heo mắc bệnh dịch tả bán kiếm lời

Tuấn Minh

(NLĐO) - Được rủ rê tìm mối bán heo mắc bệnh, 5 người đàn ông ở Thanh Hóa đã câu kết gom hơn 1 tấn heo mắc dịch tả heo Châu Phi về sơ chế bán kiếm lời

Ngày 10-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người đàn ông gom heo mắc dịch tả heo Châu Phi mang bán gồm: Nguyễn Thành Vinh (SN 1988, ngụ xã An Nông); Nguyễn Văn Lợi (SN 1982; ngụ xã Thọ Ngọc); Lê Sỹ Viện (SN 1970, ngụ xã Thọ Long); Nguyễn Văn Long (SN 1987) và Nguyễn Văn Ba (SN 1993, cùng ngụ xã Thọ Bình), tỉnh Thanh Hóa.

Khởi tố 5 người đàn ông gom heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi tại thanh hóa - Ảnh 1.

5 người đàn ông gom heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi mang bán kiếm lời bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, do được người quen ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ nhờ tìm mối bán heo nhiễm bệnh nên chiều 4-1, Nguyễn Thành Vinh đã gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Ba rủ rê. 

Sau đó, Ba đồng ý mua nên đã rủ anh trai là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Lợi đi mua tổng cộng 81 con heo với giá 10 triệu đồng (loại heo nhỏ, nặng từ 7-11 kg/con).

Nhóm này sau đó mang số heo trên bán lại cho Lê Sỹ Viện được 22,8 triệu đồng. Khi ông Viện đang giết mổ số lợn trên thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Qua kiểm tra, ông Viện đã sơ chế được 70 con đưa vào bảo quản trong tủ, 3 con đang sơ chế, 8 con đang nuôi nhốt tại chuồng. Tổng trọng lượng thịt heo thu giữ tại nhà Lê Sỹ Viện là gần 1,2 tấn.

Khởi tố 5 người đàn ông gom heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi tại thanh hóa - Ảnh 2.

Heo mắc bệnh được phát hiện tại nhà ông Lê Sỹ Viện ở Thanh Hóa

Sau khi giám định, Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa kết luận toàn bộ 1.196 kg thịt heo thu giữ đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vụ thịt nhiễm virus bệnh dịch tả heo châu Phi

Bắt Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vụ thịt nhiễm virus bệnh dịch tả heo châu Phi

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng đã bắt Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ, nhân viên.

Khởi tố chủ cơ sở giết mổ mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi về bán

(NLĐO)- Lan thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi với giá rẻ về cùng với Phương mổ xẻ rồi trà trộn bán kiếm lời

Bắt 3 quan xã kê khống 28 tấn heo chết do dịch tả heo châu Phi, trục lợi gần 500 triệu đồng

(NLĐO)- 3 "quan xã" gồm Chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính, thú y câu kết kê khống 28 tấn heo chết do dịch tả heo châu Phi để "trục lợi" gần 500 triệu đồng vừa bị Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) khởi tố, bắt tạm giam.

khởi tố vụ án khởi tố bị can Thanh Hóa Dịch tả heo châu Phi dịch tả heo gom heo bệnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo