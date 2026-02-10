Khởi tố 5 người đàn ông gom hơn 1 tấn heo mắc bệnh dịch tả bán kiếm lời

Ngày 10-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người đàn ông gom heo mắc dịch tả heo Châu Phi mang bán gồm: Nguyễn Thành Vinh (SN 1988, ngụ xã An Nông); Nguyễn Văn Lợi (SN 1982; ngụ xã Thọ Ngọc); Lê Sỹ Viện (SN 1970, ngụ xã Thọ Long); Nguyễn Văn Long (SN 1987) và Nguyễn Văn Ba (SN 1993, cùng ngụ xã Thọ Bình), tỉnh Thanh Hóa.

5 người đàn ông gom heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi mang bán kiếm lời bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, do được người quen ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ nhờ tìm mối bán heo nhiễm bệnh nên chiều 4-1, Nguyễn Thành Vinh đã gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Ba rủ rê.

Sau đó, Ba đồng ý mua nên đã rủ anh trai là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Lợi đi mua tổng cộng 81 con heo với giá 10 triệu đồng (loại heo nhỏ, nặng từ 7-11 kg/con).

Nhóm này sau đó mang số heo trên bán lại cho Lê Sỹ Viện được 22,8 triệu đồng. Khi ông Viện đang giết mổ số lợn trên thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Qua kiểm tra, ông Viện đã sơ chế được 70 con đưa vào bảo quản trong tủ, 3 con đang sơ chế, 8 con đang nuôi nhốt tại chuồng. Tổng trọng lượng thịt heo thu giữ tại nhà Lê Sỹ Viện là gần 1,2 tấn.

Heo mắc bệnh được phát hiện tại nhà ông Lê Sỹ Viện ở Thanh Hóa

Sau khi giám định, Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa kết luận toàn bộ 1.196 kg thịt heo thu giữ đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.