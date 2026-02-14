HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

TPHCM: Đánh nhau giữa đường, 2 người bị khởi tố

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy, 2 người dằn ông đã dùng hung khí lao vào đánh nhau giữa đường, gây náo loạn cả khu vực.

Ngày 14-2, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quang Lân (43 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (48 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

TPHCM: Hai người đánh nhau giữa đường bị khởi tố vì Gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Đoàn Quang Lân và Lê Thanh Bân tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 18-1, Lân lái ô tô lưu thông theo hướng từ đường số 41 ra đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng thì va chạm với xe máy do Bân điều khiển. Sau va chạm, cả hai đã sử dụng hung khí, lao vào đánh nhau giữa đường, gây náo loạn khu vực. Vụ việc chỉ dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Hưng đã khẩn trương vào cuộc, mời cả hai về làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo Công an TPHCM, thời gian gần đây, tình trạng mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông nhưng các đối tượng không kiềm chế, sử dụng bạo lực để giải quyết đang có chiều hướng phức tạp.

Những hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.

TPHCM: Hai người đánh nhau giữa đường bị khởi tố vì Gây rối trật tự công cộng - Ảnh 2.

Lân và Bân bị lực lượng chức năng khống chế

TPHCM: Hai người đánh nhau giữa đường bị khởi tố vì Gây rối trật tự công cộng - Ảnh 3.

Cả hai lao vào đánh nhau sau va chạm giao thông.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt giữ 2 đối tượng trộm chó

Công an TPHCM bắt giữ 2 đối tượng trộm chó

(NLĐO) - Phát hiện chó của người dân không có người trông giữ, 2 đối tượng dùng súng điện bắn rồi bắt bỏ vào bao mang đi tiêu thụ

Khởi tố vụ “phù phép” mật ong nuôi thành mật ong rừng để trục lợi

(NLĐO) - Tin quảng cáo mật ong rừng giá rẻ trên mạng xã hội, nhiều người trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa dối tinh vi.

Một cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường bị khởi tố

(NLĐO) - Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường bị khởi tố.

gây rối trật tự công cộng khởi tố đánh nhau ô tô va chạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo