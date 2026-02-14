TPHCM: Đánh nhau giữa đường, 2 người bị khởi tố

Ngày 14-2, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quang Lân (43 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (48 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đoàn Quang Lân và Lê Thanh Bân tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 18-1, Lân lái ô tô lưu thông theo hướng từ đường số 41 ra đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng thì va chạm với xe máy do Bân điều khiển. Sau va chạm, cả hai đã sử dụng hung khí, lao vào đánh nhau giữa đường, gây náo loạn khu vực. Vụ việc chỉ dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Hưng đã khẩn trương vào cuộc, mời cả hai về làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo Công an TPHCM, thời gian gần đây, tình trạng mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông nhưng các đối tượng không kiềm chế, sử dụng bạo lực để giải quyết đang có chiều hướng phức tạp.

Những hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Lân và Bân bị lực lượng chức năng khống chế