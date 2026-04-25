Pháp luật

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty QUABICO

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Chủ tịch HĐQT Công ty QUABICO Nguyễn Sơn Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam do sản xuất nước tăng lực giả, bán chủ yếu quanh khu vực trường học.

Khởi tố Chủ tịch HĐQT QUABICO sản xuất nước tăng lực giả tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Tùng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 25-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, trú phường Ba Đồn) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất QUABICO (đóng tại phường Đồng Thuận).

Khởi tố Chủ tịch HĐQT QUABICO sản xuất nước tăng lực giả tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng ngàn chai nước tăng lực giả do Nguyễn Sơn Tùng sản xuất.

Khởi tố Chủ tịch HĐQT QUABICO sản xuất nước tăng lực giả tại Quảng Trị - Ảnh 3.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2024, Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố và sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu "Dorje" (hương vị dâu). Tuy nhiên, cơ sở này không thực hiện việc kiểm soát chất lượng theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình sản xuất, Tùng tự ý thay đổi thành phần sản phẩm: giảm hàm lượng caffeine xuống dưới 70% so với công bố, đồng thời không bổ sung choline như đã đăng ký. 

Thành phần thực tế vì vậy không phù hợp với bản tự công bố và quy chuẩn đối với nước giải khát.

Đáng chú ý, sản phẩm nước tăng lực "Dorje" được tiêu thụ chủ yếu tại các đại lý nhỏ lẻ gần trường học trên địa bàn, với khách hàng chính là học sinh.

Khám xét cơ sở, lực lượng chức năng thu giữ 1.848 chai nước tăng lực "Dorje" giả để phục vụ điều tra.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm rõ.

(NLĐO) - Nghi phạm đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị khai mang dao đi cướp tiền để trả nợ sau khi tiêu hết tiền cầm cố và lấy trộm tiền gia đình.

(NLĐO) - Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, mang hung khí rượt đuổi nhau, gây mất an ninh trật tự ở Quảng Trị đã bị khởi tố để điều tra, xử lý.

(NLĐO) - Công an Quảng Trị phát hiện các nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" gần 50 người, sinh hoạt kín nhiều nơi, giao nộp điện thoại, có dấu hiệu trục lợi.

