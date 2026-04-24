Pháp luật

Nghi phạm 34 tuổi đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị khai gì?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nghi phạm đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị khai mang dao đi cướp tiền để trả nợ sau khi tiêu hết tiền cầm cố và lấy trộm tiền gia đình.

Nghi phạm 34 tuổi đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ khai gì? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng ở Quảng Trị

Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, trú phường Đồng Sơn) để điều tra về hành vi "giết người" và "cướp tài sản".

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Dũng khai trong các ngày 20 và 21-4 đã mang điện thoại, xe máy đến cầm cố tại nhà bà Trần Thị Thủy (60 tuổi, trú phường Đồng Sơn) để vay tiền tiêu xài. Sau khi sử dụng hết tiền, Dũng tiếp tục lấy trộm 18,5 triệu đồng của gia đình. Khi bị phát hiện, người này nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả lại.

Nghi phạm 34 tuổi đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ khai gì? - Ảnh 2.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Văn Dũng

Nghi phạm 34 tuổi đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ khai gì? - Ảnh 3.

Hung khí gây án

Khoảng 13 giờ 30 ngày 23-4, Dũng mang theo dao đến nhà bà Thủy, giả vờ đến trả nợ rồi yêu cầu đưa thêm tiền. Trong lúc ngồi tại phòng khách, khi nạn nhân đưa giấy tờ cầm cố cùng 9,2 triệu đồng, Dũng rút dao khống chế.

Khi bà Thủy chống cự, kêu cứu, nghi phạm đã đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ. Bà Thủy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhưng không qua khỏi.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an phường Đồng Sơn truy xét, khoanh vùng và bắt giữ Nguyễn Văn Dũng chỉ sau khoảng 2 giờ gây án.

Lời khai của nghi phạm phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bà chủ tiệm cầm đồ nằm bất động, nghi phạm lộ diện sau 2 giờ gây án

Bà chủ tiệm cầm đồ nằm bất động, nghi phạm lộ diện sau 2 giờ gây án

(NLĐO) - Nghi phạm đâm chết chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị sau mâu thuẫn khi cầm cố tài sản bị công an bắt giữ chỉ sau gần 2 giờ gây án.

án mạng Quảng Trị Nguyễn Văn Dũng khởi tố sát hại chủ tiệm cầm đồ lời khai nghi phạm ĐỒNG SƠN GIẾT CHỦ TIỆM CẦM ĐỒ
