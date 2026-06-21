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Pháp luật

Khởi tố chủ trại heo xả hơn 240 tấn chất thải chưa qua xử lý ra môi trường

Đức Anh

(NLĐO) - Nuôi hơn 4.000 con heo nhưng không xử lý chất thải, một chủ trại ở Gia Lai bị khởi tố vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 21-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tô Xuân Hồng (64 tuổi; trú thôn K’Dập, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Khởi tố chủ trại heo xả hơn 240 tấn chất thải ra môi trường - Ảnh 1.

Hàng trăm tấn chất thải từ trang trại nuôi heo của ông Hồng xả trực tiếp ra môi trường.

Theo điều tra ban đầu, trang trại chăn nuôi của ông Hồng nuôi khoảng 4.150 con heo thịt, phát sinh lượng lớn nước thải và chất thải chăn nuôi mỗi ngày. 

Kiểm tra thực tế ngày 20-5, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có hệ thống dẫn nước thải, phân heo chưa qua xử lý xả trực tiếp ra khu đất phía sau các dãy chuồng nuôi. 

Khu vực tập kết chất thải rộng khoảng 1,1 ha, gồm nhiều vị trí xả thải. Cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng chất thải xả ra môi trường chưa qua xử lý là hơn 240,5 tấn.

Tại cơ quan công an, ông Hồng thừa nhận không thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường, không xây dựng hệ thống xử lý chất thải mà xả trực tiếp ra môi trường đất để thấm tự nhiên.

Khởi tố chủ trại heo xả hơn 240 tấn chất thải ra môi trường - Ảnh 2.

Đối tượng Hồng (bìa trái) đã bị khởi tố vì thải hơn 240 tấn chất thải từ trang trại nuôi heo ra môi trường.

Ngày 5-6-2026, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận các mẫu thu thập là chất thải rắn thông thường.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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