Pháp luật

Khởi tố đối tượng mạo danh phó trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bùi Văn Tường bị cáo buộc dùng giấy tờ mạo danh sĩ quan lực lượng Công an với chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an.

Ngày 3-2, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Tường (SN 1987, trú tại số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), là lao động tự do.

Khởi tố Bùi Văn Tường mạo danh Phó Trưởng phòng Cục An ninh điều tra Bộ Công an - Ảnh 1.

Bị can Bùi Văn Tường. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra xác định Bùi Văn Tường đã có hành vi mạo danh sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân; sử dụng các Giấy chứng nhận Công an nhân dân thể hiện Bùi Văn Tường là Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an; sử dụng biển tên Bùi Văn Tường mang số hiệu Công an nhân dân 636-588; sử dụng thẻ đảng viên số 19.080285 và sử dụng quân phục, cấp hàm sĩ quan thiếu tá, trung tá Công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo để các cá nhân và tổ chức biết, trình báo, cung cấp các thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Văn Tường. Địa chỉ liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; Số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội (Liên hệ Trực ban hình sự, SĐT: 069.2209109 hoặc Điều tra viên Nguyễn Mạnh Hùng, SĐT: 099.5858113)

Chiêu mạo danh đào tạo lái xe khiến hơn 170 học viên sập bẫy

(NLĐO) - Khi bị các học viên tố cáo và cơ quan chức năng vào cuộc, bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương, tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo ở nơi khác.

Bắt giữ 2 thanh niên mạo danh cán bộ trường sĩ quan để lừa đảo

(NLĐO) – Hai thanh niên đã mạo danh cán bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2, đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người nhà học viên

Thủ đoạn lừa đảo, mạo danh nhân viên VTVcab

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng mạo danh nhân viên của Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) đăng bài tuyển dụng cộng tác viên làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng.

công an Bộ Công an mạo danh mạo danh công an
