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Pháp luật

Khởi tố giang hồ cộm cán Ngọc "Sùi" trong vụ cưỡng đoạt 6,8 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Ngọc "Sùi" cùng các đồng phạm thuê xe 3 bánh tập trung trước cửa khách sạn, đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại để đòi tiền, cưỡng đoạt 6,8 tỉ đồng.

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác.

Khởi tố giang hồ cộm cán Ngọc "Sùi" trong vụ cưỡng đoạt 6,8 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc "Sùi”). Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo đó, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 7 bị can gồm Bùi Huỳnh Bính Ngọc (50 tuổi, ở Hà Nội, tức Ngọc "Sùi", là một giang hồ cộm cán), Nguyễn Trung Thành (41 tuổi), Nguyễn Hữu Thế (71 tuổi), Nguyễn Hữu Hưởng (76 tuổi), Nguyễn Mạnh Hùng (69 tuổi) và 2 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Ngọc thành lập Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Minh An làm vỏ bọc cho hoạt động của mình. Người này thường xuyên đăng video lên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội.

Năm 2023, từ tranh chấp liên quan việc góp vốn kinh doanh khách sạn, Ngọc được nhờ đứng ra đòi lại phần vốn góp, lợi nhuận tại một khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi bàn bạc, nhóm này thống nhất dùng nhiều biện pháp gây sức ép với anh C.C.M.. Ngọc thuê một nhóm thương binh sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên khách sạn.

Ngoài ra, các bị can còn đến trước cổng trường nơi con của anh C.C.M. đang học để theo dõi, quay clip đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại.

Lo ngại việc kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi, anh C.C.M. buộc phải chuyển 6,8 tỉ đồng cho nhóm đối tượng. Sau khi nhận tiền, các bị can chia nhau theo thỏa thuận.

Khởi tố giang hồ cộm cán Ngọc "Sùi" trong vụ cưỡng đoạt 6,8 tỉ đồng - Ảnh 2.

Ngọc "Sủi" cùng các đồng phạm trong vụ án. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 26-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triển khai 5 tổ công tác, đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Theo Công an TP Hà Nội, Ngọc có 2 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Giữ người trái pháp luật. Nguyễn Trung Thành cũng có 2 tiền án về các tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngọc và Thành đang bị tạm giam trong một vụ án khác do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thụ lý, điều tra.

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