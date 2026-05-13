Pháp luật

Nhóm người Trung Quốc cưỡng đoạt tiền điện tử ở TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) - Các đối tượng người Trung Quốc đã thuê người Việt Nam hỗ trợ theo dõi và khống chế nạn nhân giữa phố.

Ngày 13-5, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với nhóm bị cáo cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ma Cai (SN 1976) 6 năm tù; Li Chuang (SN 1978) 5 năm tù; Fan Guo Hui (SN 1986, cùng quốc tịch Trung Quốc) 5 năm tù; Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990, ngụ Cần Thơ) 4 năm tù; Huỳnh Văn Toàn (SN 1995, ngụ Gia Lai) 3 năm tù cùng về hai tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Liên quan vụ án, các bị cáo Trần Sinh Phi (SN 1989), Nguyễn Thành Lợi (SN 1997) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994, cùng ngụ Gia Lai) bị tuyên phạt cùng mức án 2 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Thuê người lập kế hoạch "đòi nợ" thuê

Theo hồ sơ vụ án, do muốn có tiền tiêu xài, Ma Cai đã nhận lời một người đàn ông tại Trung Quốc để sang Việt Nam tìm anh Ye Sun J. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhằm mục đích đòi nợ. Để thực hiện kế hoạch, Ma Cai rủ Li Chuang cùng tham gia.

Nhóm người Trung Quốc cưỡng đoạt tiền điện tử ở TPHCM - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Khi đến Việt Nam, Li Chuang đã thuê Lê Thị Bích Xuyên làm phiên dịch và nhờ Xuyên tìm người hỗ trợ bắt giữ anh Ye Sun Jun với lời hứa sẽ trả công 500.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,7 tỉ đồng). Qua nhiều đầu mối giới thiệu, Xuyên đã liên kết với Trần Sinh Phi, Huỳnh Văn Toàn, Nguyễn Thành Lợi và Nguyễn Thanh Vũ để hình thành một nhóm thực hiện việc theo dõi và bắt giữ nạn nhân.

Chiều tối ngày 27-2-2025, sau khi phát hiện anh Ye Sun J. đang ăn uống cùng bạn bè tại khu vực quận 7, TP HCM trước đây, Ma Cai đã thông báo cho Xuyên để điều động nhóm người Việt Nam đến hành động.

Khoảng 10 phút sau khi bám đuôi, khi xe của anh Ye Sun J. lưu thông đến đường số 9, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM trước đây, Nguyễn Thanh Vũ đã điều khiển xe ô tô chặn đầu. Ngay lập tức, Fan Guo Hui cùng Huỳnh Văn Toàn và Nguyễn Thành Lợi xông đến, dùng dao khống chế và dùng vũ lực ép buộc anh Ye Sun J. lên xe rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tống tiền bằng tiền điện tử USDT

Sau khi bắt giữ được nạn nhân, nhóm này đã đưa anh Ye Sun J. đến những khu vực vắng vẻ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ và huyện Hóc Môn, TPHCM để thực hiện hành vi tống tiền. Tại đây, các đối tượng dùng dao và búa đe dọa, thậm chí Fan Guo Hui còn dùng tay đánh vào ngực nạn nhân để ép buộc phải chuyển tiền.

Ban đầu, nhóm của Ma Cai yêu cầu anh Ye Sun Jun phải chuyển số tiền lên đến 10 triệu USDT. Sau một hồi thương lượng trong sợ hãi, các đối tượng đồng ý hạ mức yêu cầu xuống 5 triệu USDT nhưng yêu cầu phải chuyển trước 2 triệu USDT. Do lo sợ đến tính mạng, anh Ye Sun J. đã phải liên lạc với người thân và bạn bè, thực hiện hai đợt chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền hơn 600.000 USDT.

Trong lúc Lê Thị Bích Xuyên và Nguyễn Thành Lợi đi mua đồ ăn cho cả nhóm tại huyện Hóc Môn thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. 

TPHCM: Căng thẳng phiên ly hôn 1.200 tỉ đồng của đại gia nha khoa tiếng tăm

TPHCM: Căng thẳng phiên ly hôn 1.200 tỉ đồng của đại gia nha khoa tiếng tăm

(NLĐO) - Những câu đáp trả của đại gia nha khoa tại phiên tòa đẩy kịch tính vụ kiện ly hôn kéo dài 10 năm lên đỉnh điểm.

CLIP: Một gia đình bị ném bom xăng ở Đồng Nai

(NLĐO) - Nhóm thanh niên dùng bom xăng tấn công một gia đình ở phường Trị An, TP Đồng Nai làm xe máy bị cháy, cửa nhà bị vỡ kính

Bắt nhóm tài xế chuyên dùng thiết bị phá sóng để chiếm đoạt tiền của hãng taxi công nghệ

(NLĐO) - Một nhóm tài xế taxi chuyên dùng thiết bị phá sóng để chiếm đoạt tiền vừa bị bắt giữ.

