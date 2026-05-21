HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Con bị cưỡng đoạt dây chuyền, gia đình viết đơn xin giảm tội cho thủ phạm

Q.Nhật

(NLĐO) - Ra tay cưỡng đoạt sợi dây chuyền màu vàng của học sinh lớp một, bị công an bắt. Thủ phạm lại được gia đình nạn nhân viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21-5, Tòa án nhân dân khu vực 1 – Huế đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hải (SN 1999; trú xã Phú Vinh, TP Huế) 3 năm 6 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Gia đình nạn nhân viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho thủ phạm cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1.

Bị cáo Hải tại phiên toà xét xử.

Theo cáo trạng, sáng 17-11-2025, Hải điều khiển xe máy chở con đến học tại Trường Tiểu học Vinh An 1. Trong lúc đưa con vào lớp, Hải phát hiện cháu L.T.T.M. (SN 2019, học sinh lớp 1) đeo dây chuyền màu vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, khi cháu M. đang đứng trong lớp học trò chuyện với bạn, Hải đi đến phía sau, nói "đứng yên để chú mở" rồi dùng tay tháo sợi dây chuyền trên cổ cháu bé. Do hoảng sợ trước sự xuất hiện của người lớn, cháu M. không dám phản ứng để Hải lấy tài sản rồi rời khỏi trường.

Sau sự việc, cháu bé bật khóc và kể lại cho cô giáo cùng gia đình. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh và triệu tập Hải làm việc. Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi, đồng thời giao nộp tang vật.

Hội đồng xét xử nhận định thời điểm xảy ra vụ việc, bị hại mới hơn 6 tuổi nên hành vi phạm tội thuộc trường hợp đối với người dưới 16 tuổi – tình tiết định khung tăng nặng theo quy định pháp luật.

Theo tòa, bị cáo nhận thức rõ hành vi dùng lời nói và thái độ uy hiếp tinh thần trẻ nhỏ để chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện vì mục đích vụ lợi. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường học đường và tình hình an ninh trật tự địa phương.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tin liên quan

Nhóm người Trung Quốc cưỡng đoạt tiền điện tử ở TPHCM

Nhóm người Trung Quốc cưỡng đoạt tiền điện tử ở TPHCM

(NLĐO) - Các đối tượng người Trung Quốc đã thuê người Việt Nam hỗ trợ theo dõi và khống chế nạn nhân giữa phố.

Ly kỳ vụ nhóm người Trung Quốc sang TPHCM bắt cóc đồng hương, cưỡng đoạt tiền điện tử

(NLĐO) - Vụ án với những tình tiết nghẹt thở như phim hành động sắp được TAND TPHCM đưa ra xét xử.

Bắt 2 đối tượng xưng "nhà báo pháp luật" cưỡng đoạt tiền của người dân

(NLĐO)- Khanh và Phái giới thiệu là “nhà báo pháp luật” rồi đe dọa, ép buộc người dân ở Hải Phòng đưa tiền để bỏ qua việc xúc đất.

Cướp tài sản bị cáo cưỡng đoạt tài sản sợi dây chuyền toà án hội đồng xét xử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo