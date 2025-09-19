Khởi tố một giám đốc công ty ở Ninh Bình

Ngày 19-9, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh An (SN 1969, ngụ phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), giám đốc 1 công ty sản xuất bê-tông về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện trường nơi ông Đỗ Thanh An, Giám đốc Công ty CP sản xuất bê tông Việt Nhật chỉ đạo đổ ra môi trường. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trong khoảng thời gian từ tháng 9-2024 đến tháng 8-2025, Đỗ Thanh An với vai trò là giám đốc công ty trên (có Trạm sản xuất bê-tông thương phẩm tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) đã chỉ đạo đổ trái phép 147 tấn chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất bê-tông thương phẩm ra môi trường.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định toàn bộ số chất thải nêu trên là chất thải thông thường.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.