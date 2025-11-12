Khởi tố nam sinh lớp 11 đánh nam sinh lớp 9 tử vong

Tối 12-11, tin từ Viện KSND Khu vực 1 – Hà Tĩnh, cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (SN 2007, ngụ thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố đối với nam sinh Phương Ảnh: Anh Quý

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 24-9, tại bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, giữa Nguyễn Khâm M. (SN 2011, học sinh lớp 9, Trường THCS Minh Lạc) và Lê Văn Phương (học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên) xảy ra mâu thuẫn. Quá trình này, Phương đã dùng gậy gỗ đánh M. gây thương tích nặng.

Sau khi bị Phương đánh, em M. đã được đi đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội từ ngày 18-10-2025. Tuy nhiên, đến ngày 30-10-2025, do vết thương quá nặng nên em M. đã tử vong.

Người thân, bạn bè đưa tiễn em M.

Theo kết luận giám định số 1258/KL-KTHS ngày 31-10-2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh xác định nguyên nhân M. tử vong là do chấn thương sọ não.

Trước đó, ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc và khởi tố bị can đối với Lê Văn Phương.

Hiện vụ án vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời hoàn thiện hồ sở để xử lý theo quy định pháp luật.