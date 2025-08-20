Khởi tố người tông gãy chân Trung tá CSGT trên Quốc lộ 1

Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Đại Phong (17 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội giết người.

Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 8 giờ 23 phút ngày 11-8, trên Quốc lộ 1 (đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, Lâm Đồng), tổ công tác Đội CSGT số 2 do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong điều khiển xe máy 86B4-143.86 chở N.T.A. chạy theo hướng Hà Nội – TP HCM với tốc độ rất nhanh.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào trung tá Trung khiến ông bị gãy chân.

Trung tá CSGT bị tông gãy chân khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1. Ảnh: DT

Tổ CSGT đã khống chế Phong đưa về trụ sở Công an xã Liên Hương, đồng thời đưa N.T.A. đến Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong cấp cứu trong tình trạng bị thương nhẹ.

Riêng Trung tá Trung được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong. Sau đó, ông được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM để điều trị.