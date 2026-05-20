Pháp luật

Bắt "nóng" nhóm thanh niên ẩu đả gây náo loạn tuyến đường sầm uất nhất TP Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan vụ ẩu đả trên đường Võ Thị Sáu, TP Đồng Nai và mở rộng truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn

Chiều 20-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an phường Trấn Biên đã truy bắt "nóng" 7 đối tượng để củng cố xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

CLIP ghi lại sự việc nhóm thanh niên ẩu đả gây náo loạn trên đường Võ Thị Sáu

Trước đó, Trần Thanh Nhật Phát (17 tuổi, phường Trảng Dài) và Nông Chính Thống (20 tuổi, ngụ xã Tân Thành) mâu thuẫn và có lời thách thức nhau trên mạng xã hội facebook.

Vào khoảng 22 giờ đêm 19-5, khi biết nhóm của Nhật Phát đang ở quán trà sữa trên đường Võ Thị Sáu (Khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên), nhóm của Thống đi trên 3 xe máy, mang theo dao tự chế đến quán tìm chém nhóm của Phát.

Phản ứng lại, nhóm Phát cầm ghế trong quán chống trả và rượt đuổi ra giữa đường đánh lại nhóm Thống. Sự việc không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một số tài sản là ghế của quán và gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Trấn Biên, Phòng Kỹ thuật hình sự đã tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp điều tra, tiến hành truy bắt “nóng” các đối tượng gây án.

Các đối tượng tại công an

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất đầu thú, hợp tác điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị quần chúng nhân dân hỗ trợ tích cực tố giác, cung cấp thông tin có giá trị về vụ việc gây rối nêu trên và thông tin về các đối tượng có liên quan để lực lượng chức năng tiến hành làm rõ, truy bắt các đối tượng còn lại.

Cô gái nằm gục trên vỉa hè sau vụ ẩu đả ở phố Huế

(NLĐO)- Hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau trên vỉa hè phố Huế, Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ.

