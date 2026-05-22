Vụ 2 nhóm ẩu đả gây náo loạn tuyến đường sầm uất nhất TP Đồng Nai: Bắt thêm 5 đối tượng

Ngày 22-5, Công an phường Trấn Biên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai đã vừa bắt giữ thêm 5 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ là 12 liên quan vụ ẩu đả trên đường Võ Thị Sáu.

12 đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, nhóm của Trần Thanh Nhật Phát (17 tuổi, phường Trảng Dài) và Nông Chính Thống (20 tuổi, ngụ xã Tân Thành) mâu thuẫn và có lời thách thức nhau trên mạng xã hội facebook.

Vào khoảng 22 giờ đêm 19-5, khi biết nhóm của Nhật Phát đang ở quán trà sữa trên đường Võ Thị Sáu (Khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên), nhóm của Thống đi trên 3 xe máy, mang theo dao tự chế đến quán tìm chém nhóm của Phát.

Phản ứng lại, nhóm Phát cầm ghế trong quán chống trả và rượt đuổi ra giữa đường đánh lại nhóm Thống.

Sự việc không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một số tài sản là ghế của quán và gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Trấn Biên, Phòng Kỹ thuật hình sự đã tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp điều tra, tiến hành truy bắt “nóng” các đối tượng gây án.

Qua làm việc thì cả hai nhóm đã nhận thấy cái sai của mình.

Các đối tượng ẩu đả

Đến chiều 20-5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Trấn Biên đã truy bắt "nóng" 7 đối tượng để củng cố xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. 5 đối tượng còn lại bị công an đã bị bắt giữ nhiều giờ sau đó.



