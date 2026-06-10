Khởi tố thanh niên dùng bạt che biển số xe rồi tạt sơn nhà hàng xóm

Ngày 10-6, Công an TPHCM cho biết đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Chí Bình, 28 tuổi, ngụ xã Nhà Bè về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Phạm Chí Bình bị khởi tố do tạt sơn nhà hàng xóm.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ 40 ngày 16-5, chị Huỳnh Ngọc Trâm, ngụ 387/29/1, ấp 58, xã Nhà Bè phát hiện cửa chính, cổng sắt và tường nhà bị tạt sơn màu xám. Chị Trâm sau đó đến Công an xã Nhà Bè trình báo vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã xác định Bình là người tạt sơn.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận do mâu thuẫn với chị Trâm trong quá trình xây dựng nhà ở (nhà Bình sát nhà chị Trâm) nên Bình nảy sinh ý định tạt sơn nhằm làm hư hỏng tài sản.

Khoảng 21 giờ 20 ngày 16-5, Bình lấy sơn màu xám tại nhà, pha với xăng rồi điều khiển xe mô tô đến khu vực nhà chị Trâm.

Để tránh bị phát hiện, Bình dùng bạt che biển số xe, sau đó mang thùng sơn đến trước nhà chị Trâm và tạt sơn vào cửa nhà hai lần.

Thực hiện xong, Bình mang thùng sơn, chai nhựa, ống hút, miếng bạt che biển số và áo khoác đến khu vực bờ kè sông Phước Long phi tang rồi về nhà.