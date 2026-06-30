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Pháp luật

Khởi tố thêm 47 bị can trong đường dây lừa đảo bán "kỳ nghỉ du lịch", chiếm đoạt 188 tỉ đồng

P. Dương

(NLĐO)- Cơ quan điều tra xác định 47 đối tượng trong đường dây lừa đảo bán "kỳ nghỉ du lịch" đã chiếm đoạt số tiền gần 188 tỉ đồng.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm 47 bị can trong các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Khởi tố thêm 47 bị can trong đường dây lừa đảo bán "kỳ nghỉ du lịch", chiếm đoạt 188 tỉ đồng - Ảnh 1.

Một số đối tượng trong trong đường dây lừa đảo bán "kỳ nghỉ du lịch"

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 188 tỉ đồng. Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, tạm giữ số tiền, tài sản tổng giá trị khoảng gần 683 tỉ đồng.

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Trong đó đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỉ đồng, gồm 1 Khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.

Trong vụ án này, Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ những đối tượng đóng vai trò cố vấn pháp lý cho các công ty. Thậm chí chính các đối tượng thuộc các công ty này đã thành lập thêm 1 công ty tư vấn pháp lý hứa hẹn hỗ trợ các nạn nhân đòi lại tiền nhưng thực chất tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, 248 bị can liên quan các đường dây lừa đảo bán "kỳ nghỉ du lịch".

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Không để kỳ nghỉ thành cạm bẫy

Khi bị biến tướng thành công cụ huy động tiền và thao túng tâm lý, nhiều người tiêu dùng đã trở thành nạn nhân của mô hình "sở hữu kỳ nghỉ"

Khởi tố gần 190 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch

(NLĐO)- Cảnh sát xác định các bị can đã chiếm đoạt của 493 bị hại hơn 181,4 tỉ đồng qua việc bán kỳ nghỉ và nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ

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