Thể thao

Khởi tranh Giải Quần vợt Jean King Cup Nhóm III - Asia/Oceania

Quốc An - Ảnh: VTF

(NLĐO) - Giải Billie Jean King Cup Nhóm III - ASIA/CEANIA đã chính thức khởi tranh từ hôm nay và có 6 quốc gia khác cùng tranh tài với chủ nhà Việt Nam.

Giải Quần vợt quốc tế Billie Jean King Cup Nhóm III - Khu vực châu Á/Châu Đại Dương 2025 đã chính thức khởi tranh từ ngày 10 đến 15-11 tại Lâm Đồng, do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đăng cai từ sự ủy quyền của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF).

Giải quy tụ 35 tay vợt nữ đến từ 7 quốc gia: Lào, Maldives, Guam, Brunei, Bahrain, Jordan và chủ nhà Việt Nam. Lễ khai mạc diễn ra trang trọng, đánh dấu lần thứ hai trong năm 2025 Việt Nam được ITF tin tưởng giao tổ chức giải đồng đội nữ tầm khu vực, sau thành công của Davis Cup Nhóm III hồi tháng 7.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam (hạng 98 thế giới) nằm ở bảng A cùng Maldives (102) và Bahrain (128); bảng B gồm Lào (99), Guam (110), Brunei (118) và Jordan (139). Trong đó, tấm vé thăng hạng chỉ giành duy nhất cho đội vô địch, để lên Nhóm II năm 2026.

img

Tuyển Việt Nam góp mặt ở Giải Billie Jean King Cup Nhóm III - Khu vực châu Á/Châu Đại Dương 2025

Đội hình Việt Nam tham dự gồm Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh, Phan Diễm Quỳnh, Vũ Khánh Phương (TP HCM) và Đặng Thị Hạnh (Hải Phòng). Với sức trẻ, tinh thần quyết tâm và khát vọng thi đấu vì màu cờ sắc áo, các tay vợt được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn ấn tượng, góp phần nâng tầm quần vợt Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Billie Jean King Cup (tiền thân là Fed Cup) là giải đồng đội nữ danh giá nhất thế giới, tương tự Davis Cup ở nội dung nam.

Việc Việt Nam đăng cai giải năm nay là dấu mốc quan trọng trong hành trình hội nhập và quảng bá hình ảnh đất nước hiếu khách, năng động đến bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Vũ Hà Minh Đức giành cú đúp vô địch Giải Quần vợt Quốc gia 2025

Vũ Hà Minh Đức giành cú đúp vô địch Giải Quần vợt Quốc gia 2025

(NLĐO) - Tay vợt số 1 Việt Nam Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club) thi đấu thăng hoa, giành ngôi vô địch cả hai nội dung đơn nam và đôi nam.

Sinner "hủy diệt" Djokovic với trận giao bóng tốt nhất sự nghiệp

(NLĐO) - Sinner tiếp tục khẳng định vị thế khi hạ Djokovic ở bán kết Six Kings Slam.

Eala bị tay vợt Indonesia kém 69 bậc chấm dứt chuỗi 7 trận thắng

(NLĐO) - Trong trận tứ kết giải WTA 250 tại Brazil, tay vợt nữ Philippines Alex Eala đã bất ngờ gục ngã trong 2 set đấu trước Janice Tjen của Indonesia.

