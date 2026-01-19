HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Tối 19-1, một khách hàng ở Chi Lăng trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Thu Tâm

(NLĐO) – Sau một ngày mở thưởng, xổ số miền Nam đã xác định được một khách hàng ở phường Chi Lăng đã trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Tối 19-1, sau một ngày kết quả của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số liên tục chúc mừng đại lý tại một phường của tỉnh An Giang đã có khách hàng trúng giải độc đắc.

Khách hàng Chi Lăng trúng độc đắc Xổ số miền Nam 28 tỉ đồng gây sốt thị trường - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 19-1. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 18-1, giải độc đắc (dãy số 442231) được xác định trúng tại phường Chi Lăng, tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng là đại lý vé số Kim Dậu ở phường Chi Lăng.

Khách hàng Chi Lăng trúng độc đắc Xổ số miền Nam 28 tỉ đồng gây sốt thị trường - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang đã tìm ra khách hàng trúng thưởng sau 1 ngày công bố kết quả. Ảnh: ĐLVS Kim Dậu

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 442231) của vé số Tiền Giang đến tối 19-1 vẫn chưa tìm ra khách hàng may mắn. Trong khi đó, giải an ủi đã tìm ra khách hàng trúng thưởng tại đại lý vé số Tươi Tốt ở xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 796131) và giải an ủi vẫn đang "bặt vô âm tín" sau một ngày có kết quả mở thưởng.

Tương tự, giải độc đắc của vé số 3 đài là TPHCM (dãy số 647068), Đồng Tháp (dãy số 786514) và Cà Mau (dãy số 786591) mở thưởng chiều 19-1 vẫn chưa xác định được địa phương có khách hàng may mắn trúng thưởng.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: 8 giải độc đắc đang “truy tìm” người trúng

Xổ số miền Nam: 8 giải độc đắc đang “truy tìm” người trúng

(NLĐO) - Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại TPHCM 6 lần, Đồng Tháp và Cần Thơ mỗi nơi 2 lần

Xổ số miền Nam: Sáng 18-1, xuất hiện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM và Đồng Tháp

(NLĐO) - Hôm nay (18-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt

Xổ số miền Nam: Sáng 17-1, đại lý đang tìm người trúng độc đắc 28 tờ vé số

(NLĐO) - Hôm nay (17-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước

