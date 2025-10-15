HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Một bệnh viện đa khoa đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Để đạt được chứng nhận kim cương, bệnh viện đã đáp ứng hàng loạt tiêu chí cực kỳ nghiêm ngặt về hiệu quả điều trị và chất lượng dịch vụ.

Ngày 15-10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM) vinh dự được Hội Đột quỵ thế giới (WSO) công nhận đạt chứng nhận kim cương - cấp độ cao nhất trong điều trị đột quỵ.

Một bệnh viện đa khoa đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM) vinh dự được Hội Đột quỵ thế giới (WSO) công nhận đạt chứng nhận kim cương

Bác sĩ Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, cho biết để đạt được chứng nhận kim cương, bệnh viện phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí cực kỳ nghiêm ngặt về hiệu quả điều trị và chất lượng dịch vụ. 

Thành quả này có được là nhờ "chuỗi phản ứng nhanh" tại bệnh viện với sự phối hợp ăn ý giữa đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như CT scan 128 lát cắt, MRI, DSA…

Một bệnh viện đa khoa đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ - Ảnh 2.

PGS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP HCM ,chia sẻ tại lễ đón nhận giải thưởng

Đơn vị đột quỵ, thuộc Khoa Nội thần kinh của bệnh viện, được thành lập năm 2020. 

PGS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP HCM đánh giá cao sự phát triển vững chắc này. "Tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi thấy những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt có thể hồi phục gần như bình thường. Với chúng tôi, phần thưởng lớn nhất không phải là vật chất mà là nhìn thấy người bệnh trở lại với cuộc sống. Bên cạnh đó chúng tôi còn vui mừng khi chứng kiến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức từng bước tiến bộ từ chứng nhận vàng, bạch kim đến hôm nay là chứng nhận kim cương" - PGS Thắng chia sẻ. 

Bác sĩ CKI Vũ Văn Thoại, Phó trưởng khoa kiêm phụ trách Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, cho biết thời gian tới, bệnh viện sẽ duy trì chuẩn Kim cương, đồng thời mở rộng mạng lưới liên kết với các cơ sở y tế tại khu vực Đông Bắc TP HCM, xây dựng hệ thống Code Stroke – quy trình phối hợp cấp cứu đột quỵ khẩn cấp nhằm nhận diện và chuyển tuyến nhanh nhất. 

Tính đến hết quý 2-2025, TP HCM đã có tổng cộng 8 bệnh viện đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ, bao gồm: Đa khoa khu vực Thủ Đức, Nhân dân 115, Nguyễn Tri Phương, Nhân dân Gia Định, Đại học Y Dược, Quân y 175, Gia An 115 và Thống Nhất 

