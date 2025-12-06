Không chuẩn bị đủ những điều này, bác sĩ khuyên đừng phẫu thuật thẩm mỹ

Thông tin trên được TS-BS Lê Minh Phong, Trưởng Khoa Quốc tế - Đơn vị thẩm mỹ - Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), cho biết tại hội nghị khoa học thẩm mỹ thường niên lần thứ 25 do bệnh viện tổ chức ngày 6-12.

Theo BS Phong, nhu cầu thẩm mỹ hiện nay chia thành hai nhóm nội khoa và ngoại khoa. Ngoại khoa bao gồm các phẫu thuật toàn diện từ đầu, mặt, cổ, ngực, bụng đến tay chân, hút mỡ và tạo hình phức tạp. Ngoài ra, còn có các can thiệp hàm mặt như cắt hàm, cắt góc hàm, điều trị hô, chỉnh cằm…

TS-BS Lê Minh Phong, Trưởng Khoa Quốc tế - Đơn vị thẩm mỹ-Bệnh viện Quân y 175.

Thẩm mỹ nội khoa bao gồm filler, botox, cấy chỉ, laser, ánh sáng điều trị, sóng siêu âm hội tụ, sóng cao tần… và các kỹ thuật không xâm lấn khác.

Ba điều kiện bắt buộc

Cuối năm, ngoài khách trong nước, lượng khách quốc tế, đặc biệt Việt kiều về nước làm đẹp tăng đáng kể. Với nhóm này, BS Phong lưu ý việc lựa chọn cơ sở đạt chuẩn là yếu tố tiên quyết. Cơ sở phải có giấy phép, trang thiết bị đầy đủ, quy trình an toàn và năng lực xử lý các phẫu thuật lớn như nâng ngực, tạo hình bụng hay phẫu thuật hàm mặt. Các bệnh viện đa khoa có hệ thống chuyên khoa hỗ trợ được đánh giá là an toàn hơn trong trường hợp biến chứng.

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng sau thẩm mỹ

Bên cạnh đó, yếu tố tinh thần cũng được coi trọng. Người bệnh cần được gia đình ủng hộ để tránh rơi vào khủng hoảng tâm lý sau mổ. Nhiều trường hợp biến chứng hoặc thay đổi ngoại hình không phù hợp đã dẫn đến ám ảnh, tự ti và thậm chí trầm cảm.

"Trước khi thực hiện thẩm mỹ cần khai thác kỹ về nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình và tình trạng tâm lý trước khi quyết định can thiệp và không ngần ngại từ chối khi nhận thấy bệnh nhân không đủ ổn định tinh thần" - BS Phong nói.

Ngoài tinh thần, tài chính thì thời gian cũng là yếu tố bắt buộc. Nhiều trường hợp có đủ chi phí phẫu thuật nhưng không đủ điều kiện chăm sóc hậu phẫu, dẫn đến kết quả kém. Người bệnh phải có thời gian nghỉ ngơi, chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp thì ca phẫu thuật mới đạt hiệu quả.

"Chúng tôi gặp không ít trường hợp bi kịch, phẫu thuật thẩm mỹ về chồng nói bỏ, ly dị hoặc cha mẹ, con cái không nhìn mặt. Khi thiếu sự ủng hộ, những lời nói tiêu cực từ người thân và đám đông sẽ khiến khách hàng bị ám ảnh, dẫn đến trầm cảm nặng nề. Phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ cần sự sẵn sàng của bản thân mà còn cần sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình để ca hậu phẫu diễn ra thành công. Phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là cuộc chiến với dao kéo mà còn là cuộc chiến với tâm lý, tài chính và thời gian" - BS Phong nhấn mạnh. "Hot trend" thẩm mỹ chỉ là cách đặt tên

Trước hiện tượng các "hot trend" như mắt 6D, hút mỡ không đau, cắt mí không sẹo…, BS Phong nhận định đây phần lớn chỉ là cách đặt tên để thu hút khách hàng. Về bản chất, kỹ thuật vẫn như cũ, truyền thông có thể dẫn dắt đám đông theo các xu hướng chưa được kiểm chứng.

Bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng sau thẩm mỹ. Ở nhóm ít xâm lấn, bệnh nhân nhập viện vì dị ứng filler, biến chứng botox, bỏng do tắm trắng, sốc hóa chất, nhiễm trùng do cơ sở không đạt chuẩn. Ở nhóm xâm lấn, các ca nặng như suy hô hấp sau đặt túi ngực, thủng ruột sau hút mỡ, hoại tử thành bụng, nhiễm trùng đa kháng, thậm chí tử vong… BS Phong nhận định tỉ lệ biến chứng tiếp nhận mỗi năm tăng dần, phản ánh nhu cầu thẩm mỹ tăng mạnh và số lượng cơ sở hành nghề cả đủ điều kiện và không đủ điều kiện đều gia tăng.

Để hạn chế rủi ro, BS Phong cho rằng tăng cường tổ chức hội nghị khoa học, đào tạo bài bản và thẩm định bác sĩ trước khi cấp phép hành nghề.

Về nhóm Việt kiều về nước ngắn ngày, bác sĩ cho biết gặp nhiều trường hợp yêu cầu phẫu thuật lớn trong thời gian quá ngắn nên bắt buộc phải từ chối. Có trường hợp yêu cầu hút mỡ và thu gọn bụng nặng chỉ trong một lần để kịp trở lại Mỹ nhưng điều này không đảm bảo an toàn. "Ba thứ phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần, tài chính và thời gian. Thiếu một trong ba, không nên phẫu thuật" - BS Phong nhấn mạnh

Về độ tuổi phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ khẳng định không có giới hạn, quan trọng là đánh giá sức khỏe, tầm soát bệnh nền và đảm bảo an toàn gây mê. Nhiều người 80 tuổi vẫn có thể cắt mí để cải thiện thị lực…



