Quốc tế

Máy bay Mỹ vỡ kính buồng lái ở độ cao gần 11.000 m vì vật thể không xác định

Anh Thư

(NLĐO) - Một máy bay của hãng United Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một vật thể lao mạnh vào kính buồng lái và phi công dường như bị thương.

Theo RT Flightradar24, một máy bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines đã gặp sự cố vào tuần rồi khi đang trên đường từ TP Denver đến TP Los Angeles, buộc phải chuyển hướng sang TP Salt Lake để hạ cánh khẩn cấp.

Chuyến bay này mang số hiệu UA1093, khai thác một chiếc Boeing 787 MAX 8, chở 134 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, theo CBS News.

Các nguồn tin ban đầu cho rằng thứ làm vỡ kính buồng lái là một mảnh vỡ vũ trụ, nhưng cơ quan chức năng cho hay vẫn đang điều tra vụ việc.

Máy bay Mỹ vỡ kính buồng lái ở độ cao 11 km vì vật thể không xác định - Ảnh 1.

Hình ảnh về kính chắn gió buồng lái bị vỡ và nhiều mảnh vỡ văng vào buồng lái chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không United Airlines - Ảnh: X

Trong các hình ảnh được công bố trên mạng xã hội X, kính buồng lái của chiếc máy bay bị vỡ ở một góc, mặc dù vẫn giữ được hình dạng do là kính cường lực nhiều lớp.

Tuy nhiên nhiều mảnh vỡ đã văng vào bảng điều khiển bên trong buồng lái và một phi công dường như bị thương ở cánh tay.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), đơn vị đang điều tra vụ việc, đã nói với CBS News rằng kính chắn gió của chuyến bay dự kiến được kiểm tra tại phòng thí nghiệm ngày 23-10.

Theo các quan chức, kính chắn gió máy bay gồm nhiều lớp, được thiết kế để vẫn duy trì được cấu trúc trong trường hợp một trong các lớp bị hư hỏng.

Các nhà điều tra của NTSB sẽ tìm cách xác định xem có vật gì đó va vào kính chắn gió của chiếc Boeing 737 giữa chuyến bay hay không, và nếu có, vật đó là gì.

Trong quá trình điều tra, NTSB sẽ trao đổi với các phi công về những gì họ thấy và xem xét mọi thông tin có sẵn từ thiết bị ghi âm giọng nói và dữ liệu chuyến bay.

Theo Flightradar24, khả năng thứ lao vào máy bay là mảnh vỡ vũ trụ - có thể là mảnh của các tàu vũ trụ cũ tái nhập bầu khí quyển Trái Đất, hay các cấu trúc tách ra từ các vụ phóng tên lửa - vẫn rất thấp.

Trong một báo cáo gửi Quốc hội Mỹ năm 2021, Cục Hàng không liên bang (FAA) tuyên bố rằng chỉ có 0,1% xác suất các mảnh vỡ vũ trụ rơi xuống sẽ gây ra thương tích hoặc tử vong trên toàn cầu trong một hoạt động hàng không.

Tuy nhiên, nếu được xác nhận, đây có thể là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về một tác động như vậy lên một máy bay chở khách thương mại.

Vụ việc xảy ra khi máy bay đang ở độ cao gần 11.000 m.

Tổ lái đã nhanh chóng hạ độ cao máy bay sau khi xảy ra sự cố, bay vòng về phía TP Salt Lake để hạ cánh khẩn cấp. Các hành khách đã tiếp tục hành trình trên một máy bay khác.

