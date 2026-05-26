Lao động

Xây dựng nhà ở công nhân quy mô lớn

Bài và ảnh: THANH NGA

Các dự án sẽ được đầu tư đồng bộ về chất lượng nhà ở và các tiện ích nội khu phục vụ sinh hoạt, giải trí, giáo dục, đi lại

Chiều 25-5, LĐLĐ TP HCM đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án nhà ở cho công nhân - người lao động (CN-NLĐ) trên địa bàn TP HCM với 2 đơn vị gồm Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn và Công ty CP Tập đoàn Go Holdings. Tại lễ ký kết, các bên đặt mục tiêu phối hợp phát triển tối thiểu 15.000 căn nhà ở cho CN-NLĐ đến năm 2030.

Cam kết tiến độ rõ ràng

Theo biên bản ghi nhớ, các bên thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác trên cơ sở tự nguyện, thiện chí, bình đẳng và tuân thủ quy định pháp luật nhằm phối hợp phát triển các dự án nhà ở cho CN-NLĐ thuộc LĐLĐ TP HCM. Hoạt động này góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở cho CN-NLĐ đến năm 2030 trên địa bàn TP HCM theo Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 30-7-2025 của Thành ủy.

Cụ thể, LĐLĐ thành phố sẽ phối hợp với Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn phát triển tối thiểu 5.000 căn; phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Go Holdings phát triển tối thiểu 10.000 căn nhà ở cho CN-NLĐ đến năm 2030. Các loại hình gồm cho thuê, thuê mua và bán.

Xây dựng nhà ở công nhân quy mô lớn - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và Công ty CP Tập đoàn Go Holdings ký kết hợp tác

Các bên cam kết việc phát triển nhà ở cho CN-NLĐ không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống lành mạnh, bền vững cho NLĐ; góp phần thu hút, giữ chân lao động tại những khu vực có nhu cầu nhân lực cao. Vì vậy, các dự án sẽ được đầu tư đồng bộ về chất lượng nhà ở và các tiện ích nội khu phục vụ sinh hoạt, giải trí, giáo dục, đi lại của cư dân như cửa hàng tiện lợi, nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, kết nối với phương tiện giao thông công cộng…

Ông Hồ Mai Hùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Go Holdings, cho biết doanh nghiệp (DN) tham gia phát triển nhà ở cho CN-NLĐ vì nhận thấy đây là nhu cầu thực tế và cấp thiết của NLĐ, người thu nhập thấp tại TP HCM. Đặc biệt, định hướng phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 đang được xác định là một trụ cột chiến lược, phù hợp với nhu cầu tại các đô thị lớn.

"Một chỗ ở ổn định với mức giá phù hợp, không chỉ giúp NLĐ an tâm làm việc mà còn góp phần xây dựng đô thị phát triển bền vững hơn. Việc ký kết với LĐLĐ TP HCM giúp Go Holdings triển khai dự án đúng nhu cầu, đúng đối tượng thụ hưởng và phù hợp chủ trương phát triển nhà ở cho CN-NLĐ của thành phố" - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, giai đoạn đầu, hai bên sẽ tập trung nghiên cứu và xúc tiến dự án tại Bình Khánh (xã Cần Giờ) với quy mô khoảng 3.000 căn. DN đặt mục tiêu khởi công trong 3 tháng tới và hoàn thiện sau khoảng 15 tháng.

Thêm động lực an cư

LĐLĐ TP HCM cho biết qua rà soát, nhu cầu về nhà ở cho CN-NLĐ trên địa bàn rất lớn. Vì vậy, tổ chức Công đoàn đã chủ động triển khai nhiều hoạt động phối hợp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho CN-NLĐ.

Trước mắt, LĐLĐ thành phố tập trung triển khai mô hình liên kết 3 bên gồm NLĐ, DN và tổ chức Công đoàn nhằm hỗ trợ CN tiếp cận nhà ở cho CN-NLĐ phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả thực tế. Đến nay, một số DN quy mô lớn đã xác nhận nhu cầu nhà ở CN-NLĐ cho số lượng lớn.

Anh Nguyễn Nhật Trường, CN tại một công ty trên địa bàn phường Bình Dương (TP HCM), cho biết gia đình anh đang thuê nhà ở cho CN-NLĐ tại phường Chánh Hiệp, TP HCM với giá khoảng 3 triệu đồng/tháng. Từ khi chuyển vào khu nhà ở cho CN-NLĐ, chất lượng cuộc sống của gia đình được cải thiện rõ rệt.

"Trước đây, tôi ở nhà trọ nên vấn đề an ninh chưa bảo đảm, không gian sống chật hẹp và gần như không có nhiều tiện nghi. Khi có con nhỏ, chúng tôi rất mong có môi trường sống tốt hơn và may mắn được tiếp cận nhà ở cho CN-NLĐ kịp thời. Chuyển đến đây, cuộc sống ổn định hơn vì có ban quản lý và chính quyền hỗ trợ, môi trường sống an toàn, thuận tiện" - anh Trường bày tỏ.

Theo anh Trường, hiện vẫn còn nhiều NLĐ mong muốn được thuê nhà ở cho CN-NLĐ nhưng nguồn cung còn hạn chế. Vì vậy, anh mong Nhà nước tiếp tục phát triển thêm nhiều dự án để NLĐ có nơi ở tốt hơn, đồng thời tạo cơ hội sở hữu nhà ở khi đủ điều kiện.

Tương tự, từ khi đón 2 con nhỏ lên ở cùng, gia đình chị Phạm Thị Hà Thanh, CN tại KCN Hiệp Phước (TP HCM), cũng mong muốn chuyển đến nơi ở rộng rãi, thoải mái hơn. Hiện gia đình chị thuê trọ tại khu vực Nhà Bè để thuận tiện đi làm nhưng diện tích hạn chế, thiếu không gian sinh hoạt và vui chơi cho trẻ nhỏ.

"Tổng thu nhập của vợ chồng tôi hơn 20 triệu đồng/tháng nhưng vẫn rất khó tích lũy để mua nhà vì còn phải lo tiền thuê trọ và chi phí học hành cho con. Trước mắt, chúng tôi mong thuê được nơi ở khang trang, tiện ích với giá phù hợp. Về lâu dài, vợ chồng tôi vẫn muốn dành dụm để sở hữu một căn nhà ở cho CN-NLĐ" - chị Thanh nói. 

Nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Trước đó, ngày 27-4, tại buổi gặp gỡ NLĐ TP HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố tiếp tục xác định chăm lo đời sống NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần ưu tiên rà soát nhu cầu nhà ở cho CN-NLĐ, nhà lưu trú và các dịch vụ thiết yếu nhằm bảo đảm CN có nơi ở ổn định, yên tâm gắn bó lâu dài.

Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo này, LĐLĐ TP HCM đã xây dựng chương trình hành động với nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, tổ chức Công đoàn đặt mục tiêu phối hợp xây dựng 50.000 căn nhà ở cho CN-NLĐ, theo hình thức thuê và thuê mua.

Thời gian qua, LĐLĐ thành phố cũng đã ký kết với 4 DN gồm Tập đoàn Hoa Sen, Phú Cường Group, Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và LNT 7979 để triển khai các dự án nhà ở cho CN-NLĐ.

Công đoàn TPHCM thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội để công nhân có cuộc sống tốt hơn

