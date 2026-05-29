LĐLĐ TPHCM phối hợp triển khai nhiều dự án nhà ở cho công nhân, người lao động

Chiều tối 29-5, LĐLĐ TPHCM đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM với các công ty thuộc Công ty Cổ phần Thiên Phát, gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng sản xuất dịch vụ du lịch Thiên Phát; Công ty CP Sản xuất xây dựng Thanh Bình; Công ty TNHH Xây dựng đầu tư thương mại và phát triển Thiên Phát).

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Nhóm Công ty Cổ phần Thiên Phát ký kết biên bản ghi nhớ

Theo biên bản ghi nhớ, các bên thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác nghiên cứu, xúc tiến và phát triển các dự án nhà ở cho công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp và các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở trên địa bàn TPHCM.

Với quỹ đất phù hợp quy hoạch chủ đầu tư đã có sẵn, các bên đặt mục tiêu phối hợp phát triển và hoàn thành tối thiểu 6.000-8.000 căn nhà ở cho thuê, thuê mua đến năm 2030, nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động.

Cụ thể, các dự án nhà ở do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Du lịch Thiên Phát thực hiện, gồm dự án Nhà lưu trú công nhân Khu chế xuất Linh Trung II với quy mô 242 căn hộ tọa lạc tại phường Tam Bình, TPHCM và dự án Khu chung cư xã hội dự kiến quy mô khoảng 6.000 – 7.000 căn hộ chung cư cho thuê, thuê mua tại phường Tân Hải.

Hai dự án nhà ở do Công ty CP Sản xuất Xây dựng Thanh Bình thực hiện tại phường Bình Dương với tổng quy mô dự kiến 5.847 căn hộ, bao gồm cả trường mẫu giáo, khu sinh hoạt cộng đồng và khu thương mại dịch vụ tại phường Bình Dương.

Dự án do Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên Phát thực hiện, dự kiến có quy mô 1.900 căn, gồm 900 căn hộ cho thuê lưu trú và 1.000 căn hộ thuê mua tại phường Bình Cơ, TPHCM.

Tổng quy mô các dự án nêu trên dự kiến có thể cung cấp hàng nghìn căn hộ và căn lưu trú, đáp ứng nhu cầu chỗ ở an toàn, ổn định cho khoảng 40.000 người lao động và gia đình với chi phí phù hợp, đồng thời hình thành hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ gồm trường mẫu giáo, cơ sở y tế, khu sinh hoạt cộng đồng và các tiện ích dịch vụ theo định hướng mô hình đô thị liền kề công nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ TPHCM đã ký biên bản hợp tác với 6 doanh nghiệp để phát triển các dự án nhà ở cho công nhân, người lao động.