Không để bất kỳ ai vì khó khăn mà phải bỏ học

Ngày 29-4, Hội Khuyến học phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã thống nhất chọn ra Ban Chấp hành Hội Khuyến học phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2026-2031 với 25 thành viên.

Ban Chấp hành Hội khuyến học phường Diên Hồng cũng tiến hành họp phiên thứ nhất, bầu ra Ban Thường vụ với 5 thành viên. Trong đó, bà Trần Thị Tuyết Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Diệu Anh, Phó Chủ tịch Hội khuyến học TPHCM đánh giá Hội Khuyến học phường Diên Hồng kế thừa truyền thống từ Hội Khuyến học các phường 6, 8 và 14 của quận 10 trước đây. Đây đều là những đơn vị mạnh, có nhiều cách làm hay trong vận động nguồn lực, đặc biệt là mô hình nuôi heo đất để giúp đỡ các em hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Theo bà Nguyễn Thị Diệu Anh, trong nhiệm kỳ mới, cán bộ Hội Khuyến học phường Diên Hồng phải đổi mới về tư duy, phương thức hoạt động. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị phường nhằm xây dựng xã hội học tập.

Cạnh đó, Hội Khuyến học phường Diên Hồng cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho những trường hợp khó khăn được tiếp tục đến trường thông qua các suất học bổng. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua, phong trào học tập suốt đời.

Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Trường Sơn cho biết từ sau năm 1975 đến trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, quận 10 (cũ) luôn chú trọng đầu tư cho giáo dục cả về chuyên môn lẫn phong trào. Truyền thống đó vẫn được phường Diên Hồng phát huy từ khi thành lập phường cho đến nay.

Bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực trong thời gian qua, ông Nguyễn Trường Sơn còn bày tỏ mong muốn Hội Khuyến học phường Diên Hồng sẽ đưa công tác khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu, thực chất. Trong đó, tập trung xây dựng các mô hình học tập cốt lõi, trọng tâm là xây dựng "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", đặc biệt là mô hình "Công dân học tập".

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khuyến học, khuyến tài. Tích cực hướng dẫn hội viên và nhân dân tiếp cận các nền tảng số, xây dựng văn hóa đọc trên không gian mạng, tận dụng công nghệ để chia sẻ tri thức, tập trung thực hiện tốt phong trào "Bình dân học vụ số".



