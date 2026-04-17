Học vị là bước chuyển cho hành trình học tập suốt đời

Sáng 17-4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 4-2026, ghi dấu cột mốc quan trọng của hàng ngàn học viên, sinh viên sau hành trình học tập bền bỉ.

Đợt này, nhà trường công nhận tốt nghiệp cho 26 tân tiến sĩ, 144 thạc sĩ và 907 cử nhân. Lãnh đạo nhà trường cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, trước đây mỗi năm chỉ tổ chức 3 đợt trao bằng, nay đã tăng lên 4 đợt. Đây cũng là lễ trao bằng đầu tiên trong năm 2026, đánh dấu sự khởi đầu đầy tự hào với số lượng lớn tân tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân.

Nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho tân thạc sĩ, tân cử nhân, ghi nhận kết quả học tập và nỗ lực sau chặng đường đào tạo. Ảnh: HOÀNG TRIỀU



Phát biểu khai mạc, GS-TS Ngô Thị Phương Lan nhấn mạnh: "Quá trình học tập để đạt được học vị không hề dễ dàng, nhưng tấm bằng hôm nay không phải là đích đến. Theo GS-TS, đó chỉ là “trạm dừng chân” để mỗi người nhìn lại hành trình đã qua và định hướng con đường phía trước, nhất là trong bối cảnh xã hội đang chuyển biến nhanh chóng.





Tân thạc sĩ trong nghi thức nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Hoàng Triều

Tân thạc sĩ ngành báo chí học tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Huế Xuân

Trong bối cảnh đất nước phát triển mạnh mẽ dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số, lãnh đạo nhà trường cũng nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của người học các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn, người học cần tiếp tục trau dồi cách sống, cách ứng xử và đặc biệt là kỹ năng công nghệ - yếu tố ngày càng quan trọng để thích ứng và đóng góp hiệu quả cho xã hội.

Tân cử nhân được trao bằng trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một điểm nhấn đáng chú ý trong lễ tốt nghiệp lần này là ra mắt “USSH Wrapped” - món quà số hóa được gửi đến từng tân khoa trước lễ từ 1-3 ngày. Không chỉ là những thống kê đơn thuần, đây là “nhật ký số” ghi lại dấu ấn học thuật, công trình nghiên cứu và những con số đáng nhớ trong suốt thời gian học tập, giúp mỗi sinh viên nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình trước khi bước sang chặng đường mới.