HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học vị là bước chuyển cho hành trình học tập suốt đời

Vân Nhi. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, GS-TS Ngô Thị Phương Lan nhấn mạnh học vị không phải đích đến mà là bước chuyển tiếp cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Sáng 17-4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 4-2026, ghi dấu cột mốc quan trọng của hàng ngàn học viên, sinh viên sau hành trình học tập bền bỉ.

Đợt này, nhà trường công nhận tốt nghiệp cho 26 tân tiến sĩ, 144 thạc sĩ và 907 cử nhân. Lãnh đạo nhà trường cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, trước đây mỗi năm chỉ tổ chức 3 đợt trao bằng, nay đã tăng lên 4 đợt. Đây cũng là lễ trao bằng đầu tiên trong năm 2026, đánh dấu sự khởi đầu đầy tự hào với số lượng lớn tân tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân.

Học vị là bước chuyển cho hành trình học tập suốt đời - Ảnh 1.

Học vị là bước chuyển cho hành trình học tập suốt đời - Ảnh 2.

Nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho tân thạc sĩ, tân cử nhân, ghi nhận kết quả học tập và nỗ lực sau chặng đường đào tạo. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu khai mạc, GS-TS Ngô Thị Phương Lan nhấn mạnh: "Quá trình học tập để đạt được học vị không hề dễ dàng, nhưng tấm bằng hôm nay không phải là đích đến. Theo GS-TS, đó chỉ là “trạm dừng chân” để mỗi người nhìn lại hành trình đã qua và định hướng con đường phía trước, nhất là trong bối cảnh xã hội đang chuyển biến nhanh chóng.


Học vị là bước chuyển cho hành trình học tập suốt đời - Ảnh 3.

Tân thạc sĩ trong nghi thức nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Hoàng Triều

Học vị là bước chuyển cho hành trình học tập suốt đời - Ảnh 4.

Tân thạc sĩ ngành báo chí học tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Huế Xuân

Trong bối cảnh đất nước phát triển mạnh mẽ dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số, lãnh đạo nhà trường cũng nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của người học các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn, người học cần tiếp tục trau dồi cách sống, cách ứng xử và đặc biệt là kỹ năng công nghệ - yếu tố ngày càng quan trọng để thích ứng và đóng góp hiệu quả cho xã hội. 

Học vị là bước chuyển cho hành trình học tập suốt đời - Ảnh 5.

Tân cử nhân được trao bằng trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một điểm nhấn đáng chú ý trong lễ tốt nghiệp lần này là ra mắt “USSH Wrapped” - món quà số hóa được gửi đến từng tân khoa trước lễ từ 1-3 ngày. Không chỉ là những thống kê đơn thuần, đây là “nhật ký số” ghi lại dấu ấn học thuật, công trình nghiên cứu và những con số đáng nhớ trong suốt thời gian học tập, giúp mỗi sinh viên nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình trước khi bước sang chặng đường mới.

Học vị là bước chuyển cho hành trình học tập suốt đời - Ảnh 6.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo