Không để "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới

Sáng nay 21-1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón đã trình bày tham luận với chủ đề "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trình bày tham luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư là điểm tựa vững chắc

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho biết trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cấp ủy cùng cấp giao với một khối lượng công việc rất lớn, tăng nhiều và phức tạp hơn so với nhiệm kỳ trước đây.

Nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được phát hiện, làm rõ, kết luận và xử lý kỷ luật một cách nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Với tinh thần "làm nghiêm từ trên xuống", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" nhưng cũng rất nhân văn, mục đích chính là làm cho tổ chức Đảng và đảng viên thấy được về vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục.

Qua công tác kiểm tra giám sát trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã rút ra bài học kinh nghiệm.

Trong đó, thực tiễn đã chứng minh, ở đâu cấp ủy và nhất là người đứng đầu đã quan tâm, trực tiếp về chỉ đạo và làm gương thì ở đó công tác kiểm tra có sức nặng và "thanh bảo kiếm" mới thực sự là sắc bén.

Nhiệm kỳ XIII đã chứng minh sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư là điểm tựa vững chắc nhất để Ủy ban Kiểm tra các cấp dám chạm vào những mảng tối, những pháo đài tưởng chừng là bất khả xâm phạm.

Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm: "Giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm".

Bên cạnh đó, việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, song, cần phải trên tinh thần nhân văn, "trị bệnh để cứu người", kỷ luật một vài người để cứu muôn người.

Qua kiểm tra, không những chỉ ra về sai phạm mà còn nhận diện với những sơ hở, những bất cập về cơ chế để kiến nghị sửa đổi một cách hoàn thiện về thể chế.

Nhiệm kỳ XIII cũng ghi dấu ấn về sự phối hợp một cách chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Thực hiện nghiêm về nguyên tắc công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng đi trước, tạo tiền đề cho kỷ luật hành chính và xử lý pháp luật...

Khuyến khích cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho hay bước sang nhiệm kỳ Đại hội XIV, công tác kiểm tra, giám sát cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức, phải là phương thức lãnh đạo chủ yếu, là công cụ quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; chuyển nhanh, mạnh mẽ trọng tâm từ "xem xét, xử lý" sang "phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở" nhằm đảm bảo "đi đúng hướng - làm đúng cách - đạt hiệu quả thực chất" các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng; không để "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Ngay sau Đại hội, công tác kiểm tra giám sát của Đảng phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động và công tác xây dựng Đảng nói chung cũng như thực tiễn của từng địa phương đơn vị để triển khai thực hiện; đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng đối với công tác này.

Đồng thời, xây dựng hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực gắn với cơ chế kiểm soát về quyền lực và kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, xử lý bằng pháp luật gắn với việc xây dựng và hoàn thiện về cơ chế, về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức để cán bộ đảng viên "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng" và "không cần tham nhũng".

Đồng thời, có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự nghiệp phát triển. Việc kết luận, xử lý các vi phạm cần đặt trong những điều kiện, bối cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm xử lý khách quan, đúng đắn và phù hợp.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nâng cao hơn nữa về chất lượng, về hiệu quả để tạo bước tiến mới trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng... Thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành kiểm tra Đảng, chuyển trọng tâm sang "kiểm tra, giám sát trên dữ liệu".

Bên cạnh đó, cần chú trọng nghiên cứu các chủ trương và biện pháp về cơ chế, chính sách để phát hiện sớm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm.



Tiếp tục kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp theo hướng phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.