Kiến nghị ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21-1, các đại biểu thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Tham luận "Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới" của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đề cập, làm sáng rõ công tác chính trị, tư tưởng là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham luận về vấn đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN

Tham luận do ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trình bày khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng.

Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, Đảng ta luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động Đảng; là lĩnh vực trọng yếu xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ. Công tác này đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, cổ vũ, lan tỏa tích cực, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác chính trị, tư tưởng phải gắn chặt, phải thấm sâu trên các lĩnh vực, địa bàn

Theo ông Lại Xuân Môn, trong bối cảnh đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu phát triển bứt phá toàn diện, với khát vọng xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đang có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Toàn cầu hóa và sự bùng nổ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, mạng xã hội, nền tảng truyền thông quốc tế… làm cho cuộc đấu tranh chính trị, tư tưởng trở nên gay gắt, quyết liệt, phức tạp, không có biên giới rõ ràng, khó kiểm soát, thường xuyên tác động đến tư tưởng, tâm lý, dư luận xã hội trong và ngoài nước.

Vì vậy, không chỉ nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng, công tác này cũng cần phải "đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công" tạo quyết tâm chính trị cao nhất, sự thống nhất tư tưởng cao nhất, nỗ lực bền bỉ nhất, hành động quyết liệt nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược.

Phát huy dân chủ, cổ vũ tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung của cán bộ, đảng viên; thúc đẩy tinh thần yêu nước; khơi dậy nhiệt huyết lao động, sản xuất, tinh thần tự tôn, tự trọng, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tiềm năng sáng tạo vĩ đại và khát vọng cống hiến của nhân dân, tạo thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển đất nước nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn.

Công tác chính trị, tư tưởng phải gắn chặt, phải thấm sâu trên các lĩnh vực, địa bàn, trong từng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, công trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…, trở thành sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển hai con số, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng thời, công tác chính trị, tư tưởng phải góp phần quan trọng, trực tiếp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Hướng công tác này vào việc bồi đắp bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, xây dựng văn hóa, đạo đức của Đảng; kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; sử dụng hiệu quả công nghệ số, nền tảng truyền thông số, đa dạng hóa phương thức tiến hành công tác chính trị, tư tưởng trong cộng đồng xã hội và trên không gian mạng, chuyển tải kịp thời những thông tin chính thống, chính xác, xử lý, ngăn chặn những thông tin giả, xấu, độc; chủ động lan tỏa nhanh những thông điệp tích cực về đất nước ra thế giới. Tăng cường đối thoại, tăng tính thuyết phục, tính hấp dẫn, tính hành động của công tác chính trị, tư tưởng; chuyển hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành nhận thức tự giác, thành phong trào hành động tự nguyện, thiết thực, hiệu quả của nhân dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới. "Là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang đổi mới mạnh mẽ với quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống" - ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh.



