Thời sự Chính trị

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh: Lan tỏa từ cơ sở, mở rộng trên không gian số

HUỲNH NHƯ - PHAN ANH

(NLĐO)- Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được triển khai đa dạng ở TPHCM, góp phần đổi mới tuyên truyền, đưa việc học và làm theo Bác đến gần hơn với người dân

Trong không khí thi đua kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), nhiều địa phương tại TPHCM đã đẩy mạnh xây dựng mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn cơ sở.

Đổi mới từ nền tảng số

Mới đây, Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng bộ xã Bình Chánh, đã ra mắt mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số ARTSTEPS - một công trình mang tính đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tại cơ sở.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng dưới dạng triển lãm ảo 3D, tái hiện các "phòng trưng bày" theo từng chủ đề như: thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các dấu mốc lịch sử quan trọng trong hành trình hoạt động của Người; những câu chuyện, mẩu chuyện tiêu biểu về đạo đức, phong cách; cùng các nội dung cốt lõi về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng bộ xã Bình Chánh, ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số ARTSTEPS. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Tư liệu được chọn lọc, hệ thống hóa khoa học, kết hợp hình ảnh, video và dữ liệu số hóa, tạo trải nghiệm trực quan, sinh động, dễ tiếp cận cho người xem.

Điểm nổi bật của mô hình là tích hợp mã QR, cho phép cán bộ, đảng viên và Nhân dân dễ dàng truy cập, tham quan không gian trưng bày bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào.


Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng bộ xã Bình Chánh, ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số ARTSTEPS. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Bà Võ Thị Hoàng Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng, cho biết việc xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số là bước đi cụ thể nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng hiện đại, phù hợp xu thế chuyển đổi số.

Linh hoạt từ cơ sở

Tại phường Xuân Hòa, việc triển khai mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ, gắn với các chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ phường.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyện, Phó Ban Xây dựng Đảng phường, bên cạnh các không gian trực quan, địa phương đặc biệt chú trọng phát triển không gian văn hóa trên môi trường số để mở rộng khả năng tiếp cận. "Không nhất thiết phải có một website riêng, mà có thể linh hoạt qua fanpage, chuyên mục trên website sẵn có, miễn sao người dân dễ tiếp cận" - bà Nguyện cho biết.

Tùy đặc thù từng đơn vị, mô hình được triển khai linh hoạt. Với trường học, nội dung hướng đến học sinh; tại khu phố, các cô chú có thể tiếp cận qua điện thoại thông minh, mạng xã hội. Dù lượng theo dõi mỗi trang có thể chưa lớn, nhưng với nhiều kênh cùng lan tỏa sẽ tạo hiệu ứng chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa. Ảnh: PHAN ANH

Từ chủ trương đó, phường đặt mục tiêu 100% tổ chức Đảng trực thuộc đều xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, ở dạng trực quan hoặc trên không gian mạng. Những nơi có trụ sở sẽ bố trí không gian phù hợp; những đơn vị khó khăn về địa điểm sẽ được hướng dẫn triển khai trên nền tảng số.

Đối với các cơ quan, trường học, bệnh viện - nơi đã có website - phường định hướng mở thêm chuyên mục về không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Việc này vừa thuận tiện cập nhật nội dung, vừa tạo sự thống nhất trong triển khai.

Riêng cấp phường, hiện đã triển khai một số nội dung tiêu biểu như chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện về Bác", đăng tải các bài viết, sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm duy trì sự quan tâm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và người dân.

Đáng chú ý, phường đang xây dựng một website chuyên biệt về không gian văn hóa Hồ Chí Minh, dự kiến ra mắt vào dịp kỷ niệm ngày 19-5. Trang này sẽ tích hợp đầy đủ các chuyên mục, giúp các tổ chức Đảng dễ dàng cập nhật, chia sẻ nội dung và kết nối với nhau.

Song song đó, mô hình không gian văn hóa cũng được triển khai dưới nhiều hình thức sáng tạo như gắn mã QR tại bộ phận một cửa, khu vực chờ giải quyết hồ sơ để người dân có thể tìm hiểu về Bác trong thời gian chờ đợi; hay bố trí mã QR tại thang máy, khu sinh hoạt chung…

Đối với khối doanh nghiệp, do đặc thù sản xuất - kinh doanh, việc bố trí không gian vật thể gặp khó khăn, nên phường khuyến khích triển khai trên nền tảng số để bảo đảm phù hợp thực tiễn.

Trong khi đó, một số trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn đã xây dựng mô hình khá bài bản, kết hợp cả không gian vật thể và phi vật thể, lồng ghép vào hoạt động giáo dục, sinh hoạt chuyên đề, thậm chí phục vụ giao lưu, đón tiếp các đoàn khách.


Chùm ảnh: Khu đất Bến Nhà Rồng, số 1 Lý Thái Tổ sẽ làm không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên

