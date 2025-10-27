HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Không ho, không đau ngực, đi khám sức khỏe định kỳ phát hiện ung thư phổi

Hải Yến

(NLĐO) - Qua khám sức khỏe định kỳ, người đàn ông 50 tuổi phát hiện mắc ung thư phổi dù trước đó không có triệu chứng gì.

TS-BSCK2 Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực-Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cho biết mỗi năm bệnh viện tiếp nhận và điều trị từ 200-250 trường hợp mắc ung thư phổi. Trong đó, nhiều bệnh nhân đã được điều trị thành công nhờ vào việc tầm soát sớm và phẫu thuật bằng hệ thống robot nội soi hiện đại.

Không ho, không đau ngực, vẫn mắc ung thư phổi - Ảnh 1.
Không ho, không đau ngực, vẫn mắc ung thư phổi - Ảnh 2.

Nhờ ứng dụng kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi robot, các bác sĩ có thể cắt bỏ chính xác thùy phổi tổn thương, bảo tồn tối đa mô lành, giúp người bệnh hồi phục nhanh.

Phát hiện ung thư phổi khi khám sức khỏe định kỳ

Mới đây, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.T.K.C. (50 tuổi, ở TP HCM) được phát hiện có nốt mờ 11 mm ở thùy trên phổi phải khi đi tầm soát sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư giai đoạn sớm như tăng hấp thu nhẹ, không có hạch trung thất hay di căn xa. 

Không ho, không đau ngực, vẫn mắc ung thư phổi - Ảnh 3.

Số liệu thống kê ung thư tại Việt Nam năm 2020

Ngay sau đó, bệnh nhân được định vị khối u phổi bằng kim trước phẫu thuật để xác định chính xác vị trí tổn thương. Sau đó, thực hiện phẫu thuật nội soi robot cắt thùy trên phổi phải, nạo hạch. Một ngày sau phẫu thuật người bệnh hồi phục tốt và có thể xuất viện sau 4 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân bị ung thư biểu mô tuyến biệt hóa trung bình, không di căn hạch – tương ứng ung thư phổi giai đoạn IA. Hiện tại, bệnh nhân không cần hóa trị bổ sung, sức khỏe vẫn ổn định sau 3 năm theo dõi.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân L.T.H. (55 tuổi, ngụ TP HCM) được phát hiện nốt mờ 9 mm ở phân thùy sau thùy trên phổi phải qua chụp CT ngực độ phân giải cao (HRCT). Sau đó, bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn sớm và có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi bằng robot, kèm nạo hạch triệt để.

Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân H. được rút dẫn lưu màng phổi, các chỉ số sức khỏe ổn định. Sau 4 ngày phẫu thuật thì bệnh nhân đã được xuất viện. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy carcinoma tuyến biệt hóa tốt, không di căn hạch, diện cắt âm tính. Sau 2 năm theo dõi, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu tái phát.

Tận dụng "cơ hội vàng" trong điều trị

Theo BS Bình, ung thư phổi giai đoạn sớm (giai đoạn I) nếu được phát hiện kịp thời và phẫu thuật cắt bỏ triệt để có thể sống trên 5 năm với tỉ lệ lên đến 90% mà không cần hóa xạ trị. Nhờ việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi robot, các bác sĩ có thể cắt bỏ chính xác thùy phổi tổn thương, bảo tồn tối đa mô lành, giúp người bệnh hồi phục nhanh, ít đau và giảm thiểu đáng kể nguy cơ biến chứng.

Theo số liệu của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) năm 2020, ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới, có đến 2,2 triệu trường hợp mới phát hiện trong năm 2020.
Tại Việt Nam, ung thư phổi là một trong những bệnh lý ung thư gây tử vong hàng đầu. Tuy nhiên, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh hoàn toàn có thể điều trị bằng phẫu thuật đơn thuần, thậm chí không cần hóa trị hoặc xạ trị bổ sung. 




