Không ít đại lý tạm ngưng thu mua tiêu và nại lý do này

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Không ít đại lý tạm ngưng thu mua tiêu và nại lý do này

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Nhiều đại lý, hợp tác xã phải tạm ngưng mua tiêu vì cho rằng lợi nhuận chỉ hơn 1% nhưng phải tạm đóng thuế GTGT 5%

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết từ ngày 1-7 đến nay, khi Luật Thuế GTGT mới được áp dụng, ngành hồ tiêu gặp nhiều khó khăn. 

TIN LIÊN QUAN


Nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã và đại lý đã phải rút khỏi thị trường vì không thể ứng trước số tiền thuế GTGT 5% cho Nhà nước trong khi lợi nhuận thực tế chỉ trên dưới 1%.

Do thiếu vốn, nhiều đơn vị tạm ngưng thu mua, dẫn đến dòng tiền trong thị trường hồ tiêu bị rút ra đáng kể – chuyển sang gửi ngân hàng hoặc đầu tư lĩnh vực khác. 

Một số doanh nghiệp cũng rơi vào tình trạng căng thẳng tài chính vì lượng tiền lớn bị "chôn" trong khoản thuế GTGT chưa được hoàn

Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm ưu thế vì có tiềm lực tài chính mạnh, lãi suất vay thấp, dễ dàng tiếp nhận các đơn hàng xuất khẩu. Nguy cơ các doanh nghiệp Việt nhỏ và vừa mất thị phần ngay trên sân nhà đang hiện hữu.

Ngành hồ tiêu đặc biệt lo ngại việc mất thị trường xuất khẩu lớn là Trung Quốc, với sản lượng giao dịch 50.000 – 60.000 tấn/năm qua đường biển và biên mậu. 

Đại lý cho biết kể từ 1-7, mỗi container tiêu xuất sang Trung Quốc phải tạm đóng thuế 225 triệu đồng (tiêu đen) và 360 triệu đồng (tiêu trắng) nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thuế. Trong khi đó, lợi nhuận trên mỗi container chỉ 30 – 40 triệu đồng, khiến nhiều đại lý bị hụt vốn.

Phương án "cộng giá để đối tác chịu thuế" cũng không khả thi, vì khi đó giá bán cao hơn tiêu từ Brazil và Indonesia – hai nước có mức thuế xuất khẩu 0%, dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh.

Nhiều đại lý ngưng mua tiêu vì lý do này - Ảnh 1.

Nông dân thu hoạch tiêu

Theo Bộ Tài chính, hiện nay nông sản, thủy sản nhập khẩu lại không phải chịu thuế GTGT khi nhập vào Việt Nam, tạo nên sự bất bình đẳng giữa sản phẩm sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu

.

Tin liên quan

Giá cà phê, hồ tiêu tăng mạnh

Giá cà phê, hồ tiêu tăng mạnh

Nguyên nhân chính là do nguồn hàng cuối vụ khan hiếm nên giá được đẩy lên cao

Giá tiêu hôm nay 31-8: Những yếu tố đẩy giá

(NLĐO) – Giá tiêu hôm nay, trước kỳ nghỉ lễ đang đứng ở mức cao so với giá đáy cách đây vài tháng đến gần 25%.

Xuất khẩu nông sản rối bời với thuế GTGT

Xuất khẩu gạo thường lời chỉ khoảng 3%-4%, nếu không nhận được 5% tiền hoàn thuế xem như lỗ

Trung Quốc cà phê Hiệp hội hồ tiêu hồ tiêu tiêu VPSA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo