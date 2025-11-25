Miền Bắc có nơi rét dưới 10 độ, miền Trung còn mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 25-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.



Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh tràn về

Ở Bắc Bộ không mưa; vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngày và đêm 25-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Đợt không khí lạnh mạnh đã tràn về

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày và đêm 25-11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24-11 đến 3 giờ ngày 25-11 cục bộ có nơi trên 30 mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 64 mm, trạm Hồ nước Rôn (TP Đà Nẵng) 39 mm,...

Dự báo ngày và đêm 25-11, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa từ 15- 30mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trời rét, có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.