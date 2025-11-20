HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đô thị

Đà Nẵng kiến nghị bố trí 19.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao

B.Vân

(NLĐO) - Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu rút gọn thủ tục, bố trí tái định cư đầy đủ hạ tầng tại dự án đường sắt tốc độ cao

Ngày 20-11, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, đã chủ trì phiên họp về giải phóng mặt bằng tại dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Đà Nẵng, kết nối trực tuyến đến 24 xã, phường.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam có tổng chiều dài 1.541 km, tổng mức đầu tư hơn 1.713.548 tỉ đồng. Riêng đoạn Đà Nẵng dài 116,42 km, liên quan thu hồi khoảng 866 ha đất, nhu cầu tái định cư 5.100 lô và tổng vốn giải phóng mặt bằng hơn 19.500 tỉ đồng. Địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, lập hai tổ công tác chuyên trách, triển khai đo đạc, định vị mốc tuyến và khởi công Khu tái định cư Điện Bàn Bắc vào ngày 19-8.

Đà Nẵng xin 19 . 000 Tỉ đồng giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam - Ảnh 1.

Khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao tại Điện Bàn Bắc đã khởi công hồi tháng 8 vừa qua

UBND TP Đà Nẵng đang xem xét phê duyệt hai dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thành phố cũng kiến nghị Bộ Tài chính bố trí 19.000 tỉ đồng từ ngân sách trung ương để chủ động giải phóng mặt bằng, phần còn lại do thành phố đảm bảo. Đến nay, 16/31 nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, rút gọn thủ tục bồi thường, sớm chốt hướng tuyến với Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án đường sắt. Việc bố trí khu tái định cư phải đáp ứng hạ tầng đầy đủ, thuận lợi sinh kế và phù hợp nguyện vọng chính đáng của người dân.

Ông nhấn mạnh việc giải phóng mặt bằng phải "nhanh, dứt điểm, đúng quy định", đi đôi với công khai, minh bạch thông tin và tăng cường tuyên truyền để tạo đồng thuận. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải định kỳ báo cáo tiến độ trước ngày 25 hằng tháng, chủ động xử lý vướng mắc và đảm bảo triển khai đồng bộ theo kế hoạch, góp phần hoàn thành dự án trọng điểm quốc gia này.

