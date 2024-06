Không lơ là, chủ quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó đặc biệt chú trọng phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao