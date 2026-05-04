Không phải sầu riêng, đây mới là loại quả từ Việt Nam mà châu Âu cực mê

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Không phải sầu riêng, đây mới là loại quả từ Việt Nam mà châu Âu cực mê

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Chỉ trong quý I/2026, xuất khẩu chanh leo sang Liên minh châu Âu (EU) đạt 30,5 triệu USD, tăng 73% so với cùng kỳ và chiếm hơn 25% tổng giá trị

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU trong quý I/2026 đạt khoảng 121 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nhu cầu tại thị trường này tiếp tục cải thiện. 

- Ảnh 1.

Chanh leo chiếm đến 25% giá trị xuất khẩu rau quả sang EU

TIN LIÊN QUAN

Xét theo từng chủng loại, chanh leo là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt gần 30,5 triệu USD, tăng 73% so với cùng kỳ và chiếm hơn 25% tổng giá trị xuất khẩu. 

Đứng thứ hai là hạt dẻ cười với 26,5 triệu USD, tăng mạnh 137%, nâng tỉ trọng lên gần 22%.

Đáng chú ý, một số mặt hàng có mức tăng đột biến dù quy mô còn nhỏ. Tăng mạnh nhất là dâu tây, đạt 2,21 triệu USD, tăng 736 lần so với cùng kỳ năm trước; mắc ca đạt 2,25 triệu USD, tăng hơn 7 lần.

Sầu riêng, trái cây vua, đóng góp lớn cho giá trị ngành rau quả lại có kim ngạch xuất khẩu sang EU khá khiêm tốn, chỉ 404.000 USD, dù đã tăng trưởng 50% so với quý I/2025; chiếm tỉ trọng khoảng 0,33%.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết châu Âu là thị trường xa, nên chủ yếu xuất khẩu rau quả chế biến với tỉ lệ khoảng 2/3; hàng tươi được vận chuyển bằng đường hàng không.

- Ảnh 4.

Chanh leo (chanh dây) có giá cả biến động khá lớn

Theo ông Nguyên, chanh leo hiện là một trong những sản phẩm nổi bật nhất tại EU, không chỉ vì quy mô lớn mà còn nhờ phù hợp với xu hướng tiêu dùng của thị trường này. Đây là nguyên liệu quan trọng trong ngành chế biến thực phẩm – từ nước giải khát, cocktail đến bánh.

Dâu tây được xem là "ngôi sao mới nổi", có tốc độ tăng trưởng rất cao nhờ được đầu tư bài bản tại Lâm Đồng và các vùng núi phía Bắc. 

Tuy nhiên, khác với chanh leo, dâu tây chủ yếu xuất khẩu tươi và phải vận chuyển bằng đường hàng không nên chi phí cao và quy mô vẫn còn hạn chế. Dù vậy, tiềm năng mở rộng là rõ rệt nếu đáp ứng tốt tiêu chuẩn GlobalGAP và logistics.

Đối với sầu riêng, đây vẫn là mặt hàng "ngách" tại EU do sản phẩm chủ yếu phục vụ cộng đồng người châu Á.

Ông Nguyên thông tin thêm, EU đòi hỏi sản phẩm cần được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP, thường trong hệ thống nhà kính hoặc các khu nông nghiệp công nghệ cao. Phía doanh nghiệp xuất khẩu phải tổ chức sản xuất bài bản theo nhu cầu và đơn đặt hàng cụ thể của khách đối tác thì mới đáp ứng các quy định thị trường cũng như yêu cầu của người tiêu dùng.

Tin liên quan

Xuất khẩu rau quả sang EU tăng hơn 40%

Xuất khẩu rau quả sang EU tăng hơn 40%

Số liệu mới từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) cho thấy xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) 6 tháng đầu năm 2025 đạt 233,2 triệu USD

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì về tần suất kiểm tra của EU với thanh long từ Việt Nam?

(NLĐO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thanh long của Việt Nam xuất sang EU bị kiểm soát với tần suất là 30%, chứ không phải 50%.

Thanh long, hồ tiêu "tắc đường" vào EU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp nóng

(NLĐO) - Cần nhanh chóng xử lý các vướng mắc về cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm phục vụ xuất khẩu với thanh long, hồ tiêu...

dâu tây sầu riêng dâu tây Đà Lạt chanh leo chanh dây globalGap Đặng Phúc Nguyên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo