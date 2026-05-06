Pháp luật

Không quen biết, nghi phạm vẫn xông vào trụ sở công an chém đại úy

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nghi phạm khai không quen biết đại uý công an ở Quảng Trị, trước khi gây án đã uống nhiều rượu dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Nghi phạm vụ tấn công trụ sở công an Quảng Trị: Khai gì về hành vi chém đại úy? - Ảnh 1.

Tống đạt quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hoàng để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú thôn Tân An, xã Tân Gianh) để điều tra về hành vi giết người sau vụ tấn công xảy ra tại trụ sở công an phường Ba Đồn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 trưa 5-5, Hoàng đi xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70cm, bất ngờ xông vào phòng trực ban hình sự Công an phường Ba Đồn. Tại đây, nghi phạm chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và chân của đại úy Hoàng Trung Hoài - cán bộ tổ cảnh sát trật tự - rồi bỏ chạy.

Nghi phạm khai gì về vụ xông vào trụ sở công an chém đại úy? - Ảnh 1.

Nghi phạm thời điểm bị khống chế, bắt giữ

Nghe tiếng tri hô, cán bộ, chiến sĩ trong ca trực nhanh chóng có mặt, khống chế hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đại úy Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng khiến đứt lìa khoảng 1/3 bàn chân phải.

Lực lượng công an sau đó triển khai truy bắt, khống chế được nghi phạm khi đang lẩn trốn trên địa bàn chỉ sau thời gian ngắn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hoàng và đại úy Hoài không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước. Trước khi gây án, nghi phạm được cho là đã sử dụng nhiều rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

VIDEO: Công an khống chế bắt giữ nghi phạm chém cán bộ công an bị trọng thương ở Ba Đồn

Mang rựa xông vào trụ sở, chém đại uý công an trọng thương

(NLĐO) - Cơ quan chức năng Quảng Trị đang điều tra vụ một cán bộ công an phường Ba Đồn bị chém trọng thương ngay tại nơi làm việc khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Một đại uý công an bị đâm trọng thương

(NLĐO) - Trong lúc khống chế đối tượng ngáo đá, một đại uý công an ở Gia Lai đã bị đâm trọng thương

Nữ cựu đại uý công an từng gây náo loạn tại Tân Sơn Nhất trả giá đắt vì cướp tài sản

(NLĐO)- Sử dụng nhân viên nữ lên mạng xã hội lôi kéo khách đến quán rồi đẩy nhiều đồ lên bắt khách phải trả tiền, Lê Thị Hiền (là cựu đại úy công an từng gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất) bị tuyên phạt 7 năm tù.

