Tống đạt quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hoàng để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú thôn Tân An, xã Tân Gianh) để điều tra về hành vi giết người sau vụ tấn công xảy ra tại trụ sở công an phường Ba Đồn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 trưa 5-5, Hoàng đi xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70cm, bất ngờ xông vào phòng trực ban hình sự Công an phường Ba Đồn. Tại đây, nghi phạm chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và chân của đại úy Hoàng Trung Hoài - cán bộ tổ cảnh sát trật tự - rồi bỏ chạy.

Nghi phạm thời điểm bị khống chế, bắt giữ

Nghe tiếng tri hô, cán bộ, chiến sĩ trong ca trực nhanh chóng có mặt, khống chế hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đại úy Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng khiến đứt lìa khoảng 1/3 bàn chân phải.

Lực lượng công an sau đó triển khai truy bắt, khống chế được nghi phạm khi đang lẩn trốn trên địa bàn chỉ sau thời gian ngắn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hoàng và đại úy Hoài không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước. Trước khi gây án, nghi phạm được cho là đã sử dụng nhiều rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.