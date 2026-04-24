Không thuê tư vấn thẩm tra dự án cầu Phú Mỹ 2

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo liên quan đến việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2

Theo đó, thành phố thống nhất với đề xuất của Hội đồng thẩm định về chủ trương không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo. Thay vào đó, Hội đồng thẩm định sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác của số liệu cũng như nội dung báo cáo.

UBND TP yêu cầu Hội đồng thẩm định khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết, tổ chức thẩm định và trình phê duyệt đúng quy định, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30-4-2026. Trong quá trình thực hiện, cần đặc biệt chú trọng đánh giá kỹ phương án tài chính, tổng mức đầu tư; đồng thời đối chiếu suất đầu tư với các dự án tương tự, rà soát phương án kỹ thuật, định mức và đơn giá để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Sở Tài chính – cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định – được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức họp Hội đồng theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

UBND TP cũng đề nghị Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo đầy đủ điều kiện để tổ chức thẩm định theo kế hoạch đề ra.