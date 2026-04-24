Thời sự

Không thuê tư vấn thẩm tra dự án cầu Phú Mỹ 2

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương thẩm định dự án cầu Phú Mỹ 2, không thuê tư vấn, đảm bảo hoàn tất và trình phê duyệt trước ngày 30-4-2026.

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo liên quan đến việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2

Theo đó, thành phố thống nhất với đề xuất của Hội đồng thẩm định về chủ trương không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo. Thay vào đó, Hội đồng thẩm định sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác của số liệu cũng như nội dung báo cáo.

UBND TP yêu cầu Hội đồng thẩm định khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết, tổ chức thẩm định và trình phê duyệt đúng quy định, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30-4-2026. Trong quá trình thực hiện, cần đặc biệt chú trọng đánh giá kỹ phương án tài chính, tổng mức đầu tư; đồng thời đối chiếu suất đầu tư với các dự án tương tự, rà soát phương án kỹ thuật, định mức và đơn giá để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Sở Tài chính – cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định – được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức họp Hội đồng theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

UBND TP cũng đề nghị Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo đầy đủ điều kiện để tổ chức thẩm định theo kế hoạch đề ra.

Cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm 8 làn xe, tổng mức đầu tư 23.186 tỉ đồng, nối đường Nguyễn Hữu Thọ (khu Nam TPHCM) với xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai), kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Công trình sẽ giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, hình thành trục giao thông liên vùng mới, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics và thúc đẩy phát triển đô thị – công nghiệp khu Đông TPHCM và khu vực Biên Hòa – Đồng Nai theo hướng xanh, bền vững.

Tin liên quan

Sở Tài chính đề xuất xác định rõ đầu mối thực hiện cầu Phú Mỹ 2 và hai dự án liên vùng

Sở Tài chính đề xuất xác định rõ đầu mối thực hiện cầu Phú Mỹ 2 và hai dự án liên vùng

(NLĐO) - Dự án cầu Phú Mỹ 2 được xác định là hạng mục cấp bách để rút ngắn kết nối TPHCM – sân bay Long Thành, dự kiến trình HĐND TP thông qua trong kỳ họp tới.

TPHCM: Sắp khởi công cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2

( NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành tăng tốc hoàn thiện hồ sơ và rút ngắn tiến độ để chuẩn bị khởi công loạt dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2.

Cầu Phú Mỹ 2 được đề xuất đầu tư gần 13.000 tỉ đồng, kết nối giao thông với sân bay Long Thành

(NLĐO) - Masterise đề xuất đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 nối TP HCM với Đồng Nai theo hình thức PPP, dự kiến hoàn thành năm 2029

