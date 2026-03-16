Giáo dục

Khuyến khích trường cao đẳng tham gia phần mềm tuyển sinh chung với đại học

Huế Xuân

(NLĐO) - Đối với trung học nghề, các trường đào tạo làm công tác truyền thông tới người học và xã hội, chờ các văn bản hướng dẫn cụ thể.

Ngày 16-3, Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên (GDNN-GDTX)-Bộ GD-ĐT có văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh GDNN năm 2026.

Theo đó, các đơn vị GDNN tiếp tục áp dụng toàn bộ quy định tại Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (CĐ) cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Khuyến khích trường cao đẳng tham gia phần mềm tuyển sinh chung với đại học - Ảnh 1.

Trung học nghề là sự kết hợp giữa giáo dục phổ thông với GDNN dành cho những học sinh hoàn thành bậc THCS

Đối với việc tuyển sinh trình độ trung cấp cho đối tượng tốt nghiệp THCS được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 45, Luật GDNN 2025.

Đáng chú ý, đối với cấp học trung học nghề, đây là cấp học mới trong hệ thống, chưa có các văn bản hướng dẫn về xây dựng chương trình đào tạo, quy chế đào tạo... do đó trước mắt các trường làm công tác truyền thông tới người học và xã hội về cấp học này, chờ các văn bản hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện.

Trước đó, Bộ GD-ĐT cho biết giai đoạn 2025-2026 sẽ tập trung chuẩn bị về thể chế, khung pháp lý và các nền tảng cơ bản cho chương trình trung học nghề. Trong năm 2026, các cơ sở đủ điều kiện được phép tuyển sinh khóa đầu tiên trên phạm vi toàn quốc.

Khuyến khích trường cao đẳng tham gia phần mềm tuyển sinh chung với đại học - Ảnh 2.

Học sinh THCS tìm hiểu về các ngành đào tạo tại Trường CĐ Viễn Đông

Đến năm 2030, chương trình sẽ được đánh giá tổng thể dựa trên các tiêu chí như tỉ lệ nhập học, tốt nghiệp, việc làm và mức độ hài lòng của người học và doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện.

Bên cạnh đó, năm 2026, Cục GDNN - GDTX khuyến nghị các trường CĐ tiếp tục đăng ký tham gia phần mềm tuyển sinh chung cùng với hệ thống giáo dục ĐH như một kênh tuyển sinh bổ sung thêm, thực hiện đồng thời cùng với các hình thức tuyển sinh truyền thống khác để tăng hiệu quả hoạt động tuyển sinh của nhà trường.

Chương trình trung học nghề dự kiến có tổng thời lượng khoảng 3.300 giờ, trong đó 1.500 giờ dành cho khối kiến thức văn hóa THPT, 300 giờ cho các môn học chung bắt buộc và khoảng 1.500 giờ cho các môn học và mô-đun nghề.


Ý kiến chê học sinh giáo dục thường xuyên đoạt giải học sinh giỏi gây "bão" mạng

Ý kiến chê học sinh giáo dục thường xuyên đoạt giải học sinh giỏi gây "bão" mạng

(NLĐO) - Một bài đăng trên diễn đàn học sinh TPHCM tỏ ý chê bai kết quả thi học sinh giỏi hệ giáo dục thường xuyên đã nhận hàng ngàn bình luận trái chiều.

Cơ sở giáo dục nào được đào tạo bậc trung học nghề?

(NLĐO) - Theo lộ trình, giai đoạn từ 2026 - 2030, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức triển khai và tuyển sinh chính thức khóa trung học nghề đầu tiên.

Mô hình trung học nghề sẽ là giải pháp phân luồng mới

(NLĐO) - Trung học nghề là sự kết hợp giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp, dành cho những học sinh hoàn thành bậc THCS.

