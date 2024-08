Khuyến mãi đậm kích cầu mua sắm

Trong khi các trung tâm thương mại lớn tung ra chương trình khuyến mãi hàng hiệu lớn nhất từ trước đến nay thì các siêu thị, chuỗi cửa hàng đua nhau giảm giá với nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người dân trong những ngày nghỉ lễ.



Hàng hiệu hút khách

Có mặt tại tầng hầm Union Square (quận 1, TP HCM) từ sáng 30-8 để chờ chương trình "Khuyến mãi hàng hiệu - City Sale" trong khuôn khổ Shopping Season 2024 khai mạc và đón khách, bạn trẻ Lưu Thủy Tiên (quận 8) đã mua hơn 3 triệu đồng các sản phẩm quần áo, giày thể thao, phụ kiện chỉ sau 1 giờ "săn sale". "Đa số món tôi mua đều được giảm giá ít nhất 50%, có loại giảm đến 80%. Như đôi giày Nike bình thường giá trên 2,5 triệu đồng, nay giảm chỉ còn khoảng 1,2 triệu đồng; quần jeans Calvin Klein từ hơn 5,2 triệu đồng giảm còn hơn 1,3 triệu đồng" - Thủy Tiên nói.

Tương tự, bạn Đào Ngọc Đức (ngụ TP HCM) cũng mua được 5-6 chiếc áo thun, áo sơ mi của các thương hiệu yêu thích với giá thấp hơn bình thường rất nhiều. "Năm nay chương trình có vẻ chuyên nghiệp hơn, số lượng và chủng loại mặt hàng nhiều hơn, chia ra các ngành hàng và giá giảm khá sâu so với năm trước" - Đức cho hay.

Quan sát tại khu vực tổ chức "City Sale" ở Union Square, ngoài sự góp mặt của 17 thương hiệu nổi tiếng như Banana Republic, Calvin Klein, Cotton On, Nike, Gap, Mango, Old Navy, OVS, Mothercare... do Công ty TNHH Thời trang & Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC) phân phối còn có sự hiện diện của rất nhiều thương hiệu quốc tế được yêu thích tại Việt Nam (như Gucci, Burberry, Chloe, Marc Jacobs, Polo, Versace, Salvatore Ferragamo, Moschino, Lacoste, Adidas, Skerchers, Puma, Ecco, Geox, Furla, Pierre Cardin, Casio, Whoo, Ohui, Sum, L'Oréal, Yves Rocher, Vera...).

Người tiêu dùng TP HCM hào hứng săn sale hàng hiệu dịp 2-9 Ảnh: THANH NHÂN

Đại diện ACFC cho hay sau chương trình khuyến mãi hàng hiệu năm 2023 khá thành công, năm nay công ty đã thuyết phục được thêm 11 thương hiệu trung cấp và trung cao cấp tham gia. "Trước ngày bắt đầu chương trình, chúng tôi nhận được một số phản hồi của khách hàng về việc giảm giá không thực chất, có hiện tượng người bán nâng giá lên rồi niêm yết giảm giá. Qua đây, chúng tôi cũng xin nói rõ ACFC phân phối độc quyền hàng chính hãng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, giá bán được niêm yết công khai. Sản phẩm qua mùa sẽ được mang ra bán khuyến mãi nên bảo đảm không có hiện tượng nâng giá lên rồi hạ giá xuống" - ông Trần Tuấn Ninh, quản lý Phòng Marketing ACFC, nói rõ.

Các doanh nghiệp đều đặt kỳ vọng lớn vào hoạt động mua sắm trong kỳ nghỉ lễ 2-9 kéo dài tới 4 ngày.



Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cũng khẳng định các doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình đều chuẩn bị kỹ nguồn hàng, mức giảm giá hấp dẫn để vừa kích cầu tiêu dùng vừa quảng bá thương hiệu đến khách hàng. "Việc này liên quan đến sự sống còn của DN nên hàng hóa cung cấp ở các sự kiện này đều bảo đảm chất lượng, giá cả như nhà cung cấp đã cam kết" - ông Tú nhấn mạnh.

Theo ghi nhận, hưởng ứng chương trình Shopping Season 2024 của thành phố, các trung tâm thương mại lớn tại TP HCM đồng loạt triển khai khuyến mãi hàng hiệu kéo dài từ ngày 30-8 đến 8-9 với mức giảm giá lên đến 80%-90%. Lượng hàng hóa giảm giá lên tới hàng triệu sản phẩm, đến từ hơn 500 thương hiệu nổi tiếng thế giới và Việt Nam, gồm nhiều ngành hàng như: mỹ phẩm, nước hoa, thời trang, đồng hồ, túi xách, ví, giày công sở, giày thể thao, vali, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nhà cửa...

Kỳ vọng sức mua tăng

Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, việc giảm 36 khoản phí, lệ phí với mức giảm 10%-50% áp dụng từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2024 sẽ giúp DN và người dân ổn định sản xuất - kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự hồi phục của nền kinh tế. Cùng với đó, chính sách ưu đãi thuế GTGT với mức giảm 2% sẽ giúp DN giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và người dân cũng giảm được chi phí tiêu dùng. Bên cạnh đó, cải cách tiền lương từ ngày 1-7 vừa qua được kỳ vọng có nhiều tác động tích cực đến hoạt động thương mại.

Để kích thích sức mua, các siêu thị, cửa hàng ở TP HCM, Hà Nội và các thành phố lớn đều đồng loạt tổ chức những chương trình giảm giá, khuyến mãi đậm hàng loạt mặt hàng thực phẩm tươi sống, hàng gia dụng...

Chẳng hạn, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tăng lượng hàng lên 10% so với ngày thường, tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu để cung ứng ra thị trường, đón đầu sức mua trong những ngày người dân nghỉ lễ. "Saigon Co.op phối hợp cùng 600 đối tác kinh doanh tổ chức tháng "Tự hào hàng Việt", chuẩn bị kỹ nguồn hàng và áp dụng giảm giá 10% - 50% cho hơn 3.500 sản phẩm Việt trên tất cả ngành hàng, kéo dài đến ngày 18-9" - ông Thắng tiết lộ.

Tương tự, hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng áp dụng giảm giá 50% cho khoảng 2.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, trong đó tập trung nhiều nhất là ngành hàng thực phẩm tươi sống. Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc marketing hệ thống siêu thị MM Mega Market, dự báo trong dịp lễ 2-9 năm nay sức mua sẽ tăng nên MM Mega Market đã chuẩn bị nguồn hàng tăng khoảng 15% so với năm ngoái.

Còn đại siêu thị GO!, Big C, Tops Market thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" với việc giảm giá đến 49% cho các sản phẩm đặc sản vùng miền như: bún gạo Minh Dương (Hà Nội), gà kiến Sơn Hà (Quảng Ngãi), nước mắm Khải Hoàn (Phú Quốc)… Hệ thống Emart tập trung giảm giá tối đa các sản phẩm, với mức lên đến 65%. Nhiều thương hiệu lớn như Budweiser, Heineken, LocknLock, Sunhouse... cũng có chương trình ưu đãi riêng, lên đến 60% để kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng trong những ngày nghỉ lễ.

Ngoài khuyến mãi, giảm giá, các hệ thống bán lẻ còn phối hợp với nhiều nhà cung cấp đẩy mạnh sản lượng nhóm hàng nhãn riêng có lợi thế về giá bán nhằm đáp ứng xu hướng hạn chế chi tiêu hàng giá cao của người tiêu dùng. "Chúng tôi đang phát triển các mặt hàng nhãn riêng giá tốt, phù hợp mọi phân khúc tiêu dùng. Ngoài ra, chúng tôi cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi "Giá siêu rẻ" cho hơn 300 sản phẩm, chương trình hội viên WiN... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc mua sắm hàng hóa thiết yếu với mức giá ưu đãi" - đại diện chuỗi siêu thị Winmart/Winmart+ cho hay.

Tăng niềm tin cho hàng Việt Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, ông Nguyễn Thế Hiệp, trong dịp nghỉ lễ 2-9, Sở Công Thương Hà Nội sẽ đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng hàng hóa trong nước thông qua các chương trình kết nối, quảng bá giới thiệu sản phẩm tiêu dùng Việt Nam trong các hệ thống, trung tâm thương mại... để người tiêu dùng biết và tin dùng nhiều hơn với sản phẩm, hàng hóa Việt.

Nhà sản xuất cũng chủ động kích cầu Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Tống Thị Ngân, Giám đốc Công ty CP HAQ Hà Nội - đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm bánh đậu xanh, bánh hạnh nhân, cho biết sức mua bắt đầu cải thiện từ đầu quý III/2024 đến nay. Dịp lễ 2-9 năm nay, công ty thực hiện giảm giá trực tiếp vào sản phẩm kèm quà tặng để thúc đẩy sức mua thêm nữa. Trong khi đó, theo bà Dương Thị Huệ, đại diện Công ty TNHH Thực phẩm và Nông sản sạch Sóc Sơn - đơn vị sản xuất chả cá Huệ Dương, công ty đang triển khai chương trình giảm giá 7% tất cả sản phẩm chả cá tại các hệ thống siêu thị. Ngoài ra, công ty còn tập trung triển khai quầy hàng ăn thử sản phẩm ngay tại siêu thị để khách hàng trực tiếp thưởng thức, hỗ trợ nhân viên đến điểm bán hàng lọc cá chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Theo bà Huệ, sau dịch COVID-19, thói quen tiêu dùng đã thay đổi. Người dân mua sản phẩm với khối lượng ít hơn, trong khi quan tâm tới sức khỏe, dinh dưỡng nhiều hơn. Vì vậy, DN tập trung vào khâu chất lượng, quy cách đóng gói sao cho phù hợp. Cùng chung nhận định này, bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh, cho hay công ty đưa mặt hàng gạo vào giỏ quà tặng để khách hàng đi tặng với ý nghĩa thiết thực về sự no ấm trong lễ 2-9 cũng như các dịp lễ, Tết khác. "Bảo Minh tập trung vào các dòng gạo ăn không béo, giúp giảm cân... Đẩy mạnh kênh thương mại điện tử với 5-10 dòng sản phẩm để người dùng trải nghiệm mua sắm đa dạng về mức giá, sản phẩm" - bà Hiếu nhấn mạnh.