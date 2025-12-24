HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Kịch bản 3 bước rút sạch thẻ tín dụng của nhóm từng làm tài chính

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO) - Hai người phụ nữ từng làm việc trong lĩnh vực tài chính, am hiểu quy trình thẻ tín dụng, dựng lên kịch bản 3 bước tinh vi.

Ngày 24-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Thị Kim Hòa (SN 1993; quê Khánh Hoà), Đào Thị Kiều Oanh (SN 1989; quê TP Huế) cùng 36 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Am hiểu nghiệp vụ, đánh trúng tâm lý người dùng thẻ

Theo cáo trạng, Hòa và Oanh từng là nhân viên, quản lý telesale tại các công ty tài chính như FE Credit, Smartnet, Bankus…, nắm rõ quy trình vận hành thẻ tín dụng, cách tiếp cận khách hàng và các “điểm yếu” tâm lý như lo phí rút tiền, lãi suất cao, dư nợ lớn.

Tháng 7-2022, Oanh nhờ người quen lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Quốc tế P&L để tư vấn vay vốn. Đến tháng 10-2022, Oanh và Hòa góp vốn thuê nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình cũ), mở văn phòng hoạt động như một công ty tài chính hợp pháp nhưng thực chất là nơi tổ chức chiếm đoạt tiền từ thẻ tín dụng.

Nhóm này mua dữ liệu khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng, đồng thời lập các gian hàng online “ảo”, kết nối cổng thanh toán Alepay, Vimo để làm trung gian dòng tiền.

Ba bước rút tiền khép kín

Theo cơ quan tố tụng, toàn bộ hoạt động chiếm đoạt được tổ chức theo một quy trình ba bước khép kín.

Bước 1: Dụ khách “không mất phí”

Telesale gọi điện, tự xưng là nhân viên ngân hàng, mời rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về thẻ ATM, cam kết “không phí rút tiền”, có thể trả góp. Khi khách đồng ý, yêu cầu gửi hình thẻ tín dụng, căn cước công dân và số tài khoản.

Bước 2: Hoàn tất giao dịch bằng OTP

Thông tin được chuyển cho quản lý xác nhận, sau đó gửi link thanh toán qua Alepay hoặc Vimo. Nhân viên yêu cầu khách cung cấp mã OTP – chỉ với mã này, tiền trong thẻ tín dụng bị trừ theo số đã nhập.

Bước 3: Trả 75%, giữ lại phần còn lại

Khách nhận 75% số tiền, phần 25–27% còn lại bị giữ với lý do “phí trả góp”. Sau đó, nhóm này cắt liên lạc.

Ba bước rút sạch tiền thẻ tín dụng của khách hàng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Phiên tòa đang tiếp tục làm rõ vai trò từng bị cáo và trách nhiệm liên quan.

Hơn 600 giao dịch, chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng

Từ ngày 24-10 đến 28-12-2022, nhóm này thực hiện 618 giao dịch với tổng doanh số hơn 7,23 tỉ đồng. Trong đó, giao dịch qua Alepay hơn 4,41 tỉ đồng, qua Vimo hơn 2,82 tỉ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt từ các bị hại hơn 1,86 tỉ đồng.

chiếm đoạt tài sản thẻ tín dụng lĩnh vực tài chính
