Ngày 24-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm Trần Minh Quý (SN 1994), Trần Kim Ngân (SN 1996; cùng quê TPHCM), cùng 3 đồng phạm trong vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quận 8 (cũ), TPHCM.

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 4-5-2024, tại phường 4, quận 8 (cũ), Công an phát hiện Trần Kim Ngân (SN 1996; quê TPHCM) điều khiển xe máy điện có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Công an thu giữ trên người và xe của Ngân nhiều gói Methamphetamine. Ngân khai số ma túy trên dùng để bán.

Mở rộng kiểm tra phòng trọ của Ngân và Quý chung sống, công an phát hiện nhiều gói Methamphetamine cất giấu tại các ngăn tủ, túi xách và trên nền nhà, cùng cân tiểu ly, dụng cụ sử dụng ma túy, tiền mặt.

Các bị cáo tại toà

Quá trình điều tra xác định, do không có công việc ổn định, Trần Minh Quý nảy sinh ý định mua ma túy tổng hợp về chia nhỏ bán kiếm lời.

Đầu tháng 5-2024, Quý liên hệ một phụ nữ tên "Buzz" qua mạng xã hội, đặt mua 500 gram ma túy với giá 135 triệu đồng, nhận hàng qua xe ôm công nghệ rồi phân chia bán lại cho nhiều người nghiện. Trần Kim Ngân biết việc Quý bán ma túy, nhiều lần lấy ma túy đi bán và cho người khác sử dụng tại phòng trọ.

Việc Trần Minh Quý mua ma túy số lượng lớn từ người phụ nữ tên Buzz là căn cứ để cơ quan tố tụng truy tố Trần Minh Quý và Trần Kim Ngân theo điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ Luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.

Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ và thẩm vấn tại tòa, HĐXX nhận thấy còn tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKSND để điều tra bổ sung.