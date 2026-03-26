Giải CFA Team China - Tây An 2026: Nhìn xa trông rộng

HLV đội U23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh cho biết: "Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt tại CFA Team China - Tây An 2026, nhưng quan trọng hơn là xem sự vận hành của đội trước các đối thủ mạnh". Cách tiếp cận này cho thấy một sự thay đổi, U23 Việt Nam đến Tây An không phải để chứng minh mình mạnh đến đâu, mà để trả lời câu hỏi mình đang ở đâu trong hành trình phát triển nhằm tạo dựng thế hệ kế thừa tốt nhất cho đội tuyển quốc gia.

Thêm một tin vui khác, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định cử đội U21 thay vì U23+3 tham dự ASIAD 2026. Đây không đơn thuần là thay đổi lực lượng, mà là thay đổi cách tiếp cận. Trong nhiều năm qua, ASIAD thường được bóng đá Việt Nam tiếp cận bằng đội hình mạnh nhất có thể. Song thực tế cho thấy ngay cả khi dốc toàn lực, bóng đá Việt Nam cũng khó tiến sâu ở sân chơi này. Thành tích hạng 4 tại ASIAD 2018 vẫn là đỉnh cao, còn những lần gần đây đều dừng bước sớm.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Tây An 2026. (Ảnh: VFF)

Vậy nên, thay vì đi để hy vọng, VFF chọn đi để chuẩn bị. Việc sử dụng tuyển U21 giúp mở ra không gian phát triển cho lứa cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau như Cao Văn Bình, Công Phương, Lê Văn Thuận hay Lê Phát - những cầu thủ từng dự Giải U23 Asian Cup 2026. Họ có thể chưa hoàn thiện, nhưng chính những giải đấu như Asian Cup, ASIAD sẽ giúp họ trưởng thành.

Thực tế đã chứng minh lứa U21 từng dự ASIAD trước đây như Thái Sơn, Văn Khang hay Thanh Nhàn đã trở thành trụ cột, góp phần giúp tuyển U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 2025. Vì thế, ASIAD không còn là đích đến, mà trở thành trạm trung chuyển cho các cầu thủ trẻ.

Quyết định của VFF có thể khiến một số người tiếc nuối về thành tích ngắn hạn. Nhưng nhìn dài hơn, đó là một bước lùi cần thiết. Bởi bóng đá trẻ không thể phát triển nếu luôn bị đặt dưới áp lực phải thắng ngay lập tức. Việc dùng đội U21 tham dự ASIAD 2026 sẽ giúp giảm tải cho các trụ cột tuyển U23, hạn chế xung đột với V-League, đồng thời tạo chu trình phát triển rõ ràng: U21 tích lũy ở ASIAD, rồi hướng đến SEA Games để trưởng thành lên U23 và tuyển quốc gia.

Đây là cách các nền bóng đá phát triển đã làm. Nhật Bản từng mang đội hình U21 dự ASIAD 2018 để chuẩn bị cho Olympic Tokyo. Họ không thành công ngay lập tức, song thu hoạch được một thế hệ cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Việt Nam đang đi trên con đường tương tự, chậm hơn ở hiện tại, nhưng chắc hơn cho tương lai.