HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải CFA Team China - Tây An 2026: Nhìn xa trông rộng

Hoàng Tú

Ngày 25-3 khởi tranh giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Tây An 2026 với sự tham dự của 4 đội U23 Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, Việt Nam và chủ nhà Trung Quốc

HLV đội U23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh cho biết: "Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt tại CFA Team China - Tây An 2026, nhưng quan trọng hơn là xem sự vận hành của đội trước các đối thủ mạnh". Cách tiếp cận này cho thấy một sự thay đổi, U23 Việt Nam đến Tây An không phải để chứng minh mình mạnh đến đâu, mà để trả lời câu hỏi mình đang ở đâu trong hành trình phát triển nhằm tạo dựng thế hệ kế thừa tốt nhất cho đội tuyển quốc gia.

Thêm một tin vui khác, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định cử đội U21 thay vì U23+3 tham dự ASIAD 2026. Đây không đơn thuần là thay đổi lực lượng, mà là thay đổi cách tiếp cận. Trong nhiều năm qua, ASIAD thường được bóng đá Việt Nam tiếp cận bằng đội hình mạnh nhất có thể. Song thực tế cho thấy ngay cả khi dốc toàn lực, bóng đá Việt Nam cũng khó tiến sâu ở sân chơi này. Thành tích hạng 4 tại ASIAD 2018 vẫn là đỉnh cao, còn những lần gần đây đều dừng bước sớm.

Nhìn xa trông rộng - Ảnh 1.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Tây An 2026. (Ảnh: VFF)

Vậy nên, thay vì đi để hy vọng, VFF chọn đi để chuẩn bị. Việc sử dụng tuyển U21 giúp mở ra không gian phát triển cho lứa cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau như Cao Văn Bình, Công Phương, Lê Văn Thuận hay Lê Phát - những cầu thủ từng dự Giải U23 Asian Cup 2026. Họ có thể chưa hoàn thiện, nhưng chính những giải đấu như Asian Cup, ASIAD sẽ giúp họ trưởng thành.

Thực tế đã chứng minh lứa U21 từng dự ASIAD trước đây như Thái Sơn, Văn Khang hay Thanh Nhàn đã trở thành trụ cột, góp phần giúp tuyển U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 2025. Vì thế, ASIAD không còn là đích đến, mà trở thành trạm trung chuyển cho các cầu thủ trẻ.

Quyết định của VFF có thể khiến một số người tiếc nuối về thành tích ngắn hạn. Nhưng nhìn dài hơn, đó là một bước lùi cần thiết. Bởi bóng đá trẻ không thể phát triển nếu luôn bị đặt dưới áp lực phải thắng ngay lập tức. Việc dùng đội U21 tham dự ASIAD 2026 sẽ giúp giảm tải cho các trụ cột tuyển U23, hạn chế xung đột với V-League, đồng thời tạo chu trình phát triển rõ ràng: U21 tích lũy ở ASIAD, rồi hướng đến SEA Games để trưởng thành lên U23 và tuyển quốc gia.

Đây là cách các nền bóng đá phát triển đã làm. Nhật Bản từng mang đội hình U21 dự ASIAD 2018 để chuẩn bị cho Olympic Tokyo. Họ không thành công ngay lập tức, song thu hoạch được một thế hệ cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Việt Nam đang đi trên con đường tương tự, chậm hơn ở hiện tại, nhưng chắc hơn cho tương lai. 

U23 Việt Nam sẵn sàng tạo tiếng vang ở giải đấu tại Trung Quốc

Giải CFA bóng đá Việt Nam Đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam ASIAD 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo