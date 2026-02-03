HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Kiểm tra an toàn thực phẩm 130 trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới ở TPHCM: 1 cơ sở bị phạt!

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Qua kiểm tra 130 trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới tại TPHCM, Sở An toàn Thực phẩm TPHCM phát hiện 1 cơ sở vi phạm.

Theo thông tin từ Sở An toàn thực phẩm TPHCM, ngay khi nhận được thông tin phản ánh và chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm, Sở đã khẩn trương rà soát và triển khai kiểm tra đột xuất đối với các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn TPHCM.

Sở đã huy động lực lượng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo công tác kiểm tra diễn ra nhanh chóng, toàn diện, đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả giám sát địa bàn.

Qua kiểm tra 130 cơ sở trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn thành phố, trong đó số cơ sở thực hiện kiểm tra: 121 cơ sở; số cơ sở không tiến hành kiểm tra: 9 cơ sở (với lý do: không còn hoạt động, sang nhượng, thay đổi pháp nhân).

Số cơ sở vi phạm: 1 cơ sở với hành vi vi phạm "Kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực", số tiền phạt là 25 triệu đồng.

Theo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, phần lớn các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn trên địa bàn thành phố có ý thức và nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, từ điều kiện cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý đến quy trình chế biến, phục vụ.

Việc lưu trữ hồ sơ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm tại các cơ sở được thực hiện tương đối đầy đủ. Qua kiểm tra hồ sơ thực tế, các đoàn ghi nhận đa số nhân viên và người quản lý trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở đều có "Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm" theo quy định.

Kiểm tra an toàn thực phẩm 121 trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới ở TPHCM: 1 cơ sở bị phạt - Ảnh 1.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa có báo cáo kết quả kiểm tra 130 cơ sở trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn thành phố Ảnh minh họa

Điều này phản ánh việc các doanh nghiệp đã chấp hành quy định về đào tạo nguồn nhân lực, một yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong tổng số 121 cơ sở được kiểm tra, có 120 cơ sở được ghi nhận là tuân thủ đầy đủ các quy định, chiếm tỷ lệ 99,17%.

Tỉ lệ tuân thủ rất cao này là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của phần lớn cơ sở (cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh) trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đã được nâng cao đáng kể.

Điều này cũng phản ánh hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác kiểm tra của ngành trên địa bàn thành phố.

Tại một số thời điểm quá tải khách, công tác vệ sinh khu vực chế biến và quản lý dụng cụ ăn uống tại một số nơi còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, cần được giám sát thường xuyên (như phản ánh của báo chí về việc để dụng cụ dưới sàn, quản lý nhân viên thời vụ chưa chặt chẽ).

Sở An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm, yêu cầu chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giám sát quy trình vệ sinh của nhân viên, nhất là nhân viên thời vụ để đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

