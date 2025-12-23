Sở An toàn thực phẩm TPHCM: Chưa phát hiện sai phạm trong quản lý an toàn thực phẩm

Căn cứ Nghị định số 136 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Nghị định số 146 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Sở An toàn thực phẩm đã tham mưu UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Website Sở An toàn thực phẩm TPHCM - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm tiếp tục rà soát, tham mưu cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho UBND phường, xã, đặc khu thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy UBND TPHCM, Sở An toàn thực phẩm đã yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm đã tiến hành rà soát trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Trên cơ sở tự rà soát của Sở An toàn thực phẩm và tổng hợp kết quả báo cáo của các cơ quan, đơn vị; tại Công văn số 2772/SATTP-KTPC ngày 28-11, Sở An toàn thực phẩm báo cáo kết quả rà soát trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Kết quả rà soát "chưa phát hiện trường hợp vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và không có kiến nghị xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm".