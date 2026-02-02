HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Sức khỏe

Kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn và thức ăn đường phố

N.Dung

(NLĐO) - Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ được tăng cường tại bếp ăn tập thể, cơ sở ăn uống, nấu ăn lưu động và các bữa tiệc đông người.

Ngày 1-1, Bộ Y tế đã có công văn về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn và thức ăn đường phố năm 2026 - Ảnh 1.

Bộ Y tế yêu cầu siết quản lý an toàn thực phẩm. Ảnh minh hoạ

Bộ Y tế cho biết trong năm 2025, số vụ ngộ độc thực phẩm, số người mắc và tử vong đều giảm so với năm trước, cho thấy hiệu quả từ công tác kiểm soát an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của các bộ, ngành và địa phương.

Tuy nhiên, vẫn ghi nhận một số vụ ngộ độc lớn, chủ yếu liên quan đến bếp ăn tập thể, bữa ăn gia đình, cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, khiến nhiều người phải nhập viện điều trị.

Một số trường hợp tử vong được xác định do sử dụng thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản; hoặc do quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm không đúng cách. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm của một bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh còn chưa nghiêm.

Để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội Xuân 2026 và thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TPHCM tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ và kịp thời phòng ngừa sự cố.

Trong đó, cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngộ độc nấm độc vào mùa xuân – hè, các loại động, thực vật chứa độc tố tự nhiên và những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp lễ hội.

Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, tập trung vào cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cũng như cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình.

Kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn và thức ăn đường phố năm 2026 - Ảnh 2.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học ở Hà Nội. Ảnh: Thu Trang

Hoạt động nấu ăn lưu động, tiệc cưới, liên hoan đông người cũng cần được giám sát chặt chẽ. Những cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc không có giấy chứng nhận theo quy định sẽ bị xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động và công khai vi phạm để cảnh báo cộng đồng.

Bộ Y tế đồng thời yêu cầu tăng cường truyền thông về an toàn thực phẩm, phối hợp với các cơ quan báo chí để kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn.

Khuyến cáo chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không dùng thực phẩm quá hạn, có dấu hiệu bất thường; không đánh bắt, thu hái, kinh doanh hay sử dụng các loại động, thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, các địa phương cần đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong quản lý an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát nông sản, rượu thủ công, rượu không rõ nguồn gốc; tổ chức điều tra, xử lý kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan.

Ngành y tế được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, thuốc và trang thiết bị để ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Thông tin mới vụ ngộ độc thực phẩm "Bánh mì cóc cô Bích"

Thông tin mới vụ ngộ độc thực phẩm "Bánh mì cóc cô Bích"

(NLĐO) - Sở An toàn thực phẩm TPHCM đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở Bánh mì cóc cô Bích

Đồng Tháp thông tin vụ 33 người nghi ngộ độc thực phẩm sau sự kiện lớn

(NLĐO) - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết ngành y tế tỉnh đang tiếp tục điều tra dịch tễ và chờ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm, bệnh phẩm.

Cảnh báo ngộ độc thực phẩm, tai nạn dịp hè

(NLĐO) - Vào lúc 14 giờ ngày 12-6, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình talkshow với chủ đề "Phòng tránh tai nạn và bệnh mùa hè".

