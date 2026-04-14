Lao động

Kiểm tra công tác vệ sinh lao động tại 410 đơn vị, doanh nghiệp

MAI CHI

(NLĐO) - Đợt kiểm tra sẽ tập trung vào các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao, các yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật – Sở Y tế TPHCM, đơn vị này đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác vệ sinh lao động năm 2026. Mục đích của kế hoạch là kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động của các đơn vị. 

Trong đó, tập trung vào các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao, các yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp.

Kiểm tra công tác vệ sinh lao động tại 410 đơn vị, doanh nghiệp - Ảnh 1.

Hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe người lao động là một trong những nội dung được kiểm tra

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra độc lập, tiến hành kiểm tra tại 410 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Lịch kiểm tra sẽ được thông báo trước cho đơn vị được kiểm tra ít nhất 3 ngày làm việc

Nội dung kiểm tra gồm: Tổ chức y tế cơ quan; Công tác quản lý môi trường lao động; Công tác quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp và hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe người lao động.

Sau đợt kiểm tra, trung tâm sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất Sở Y tế những biện pháp tăng cường công tác quản lý vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động.

